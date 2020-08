Alessia Marcuzzi a rischio con Temptation Island? La decisione

L’edizione di Temptation Island di Alessia Marcuzzi è a rischio dopo che il villaggio è andato in fiamme? Ecco la decisione della produzione.

Il villaggio di Temptation Island, nelle scorse ore, è purtroppo andato a fuoco. Sul luogo dell’incidente è stata ritrovata anche una lettera minatoria che non lascia presagire niente di buono.

Dopo il lancio della notizia, il pubblico del piccolo schermo è iniziato a chiedersi se l’edizione di Alessia Marcuzzi, che andrà in onda a partire dal mese di settembre, andrà ugualmente in onda oppure, a causa del terribile incidente, fosse stata posticipata a data da destinarsi.

La risposta è stata presto servita dalla produzione del programma che è entrata in contatto con Fanpage rassicurando il pubblico di canale 5.

Nonostante il brutto incidente che ha visto il villaggio in fiamme, Temptation Island con Alessia Marcuzzi si farà.

L’incendio, fortunatamente, non ha rovinato i piani della produzione e di Mediaset.

Temptation Island: Alessia Marcuzzi condurrà l’edizione dedicata ai NIP

L’edizione con Alessia Marcuzzi, come anticipato, si terrà come di consueto, in quanto l’incidente che ha colpito il villaggio non ha influenzato in alcun modo i tempi relativi alle registrazioni delle nuove puntate.

Tra l’altro di recente è stato confermato che quest’edizione, che andrà in onda durante l’inizio di Settembre, salvo imprevisti che ormai sono all’ordine del giorno, sarà completamente dedicata alle persone comuni e non ai personaggi dello spettacolo come quella la conduttrice ha precedentemente condotto lo scorso anno. Per quale motivo?

Alessia Marcuzzi con Temptation Island, tra l’altro la conduttrice di recente ha ricevuto una bellissima sorpresa che l’ha commossa, andrà in onda in concomitanza con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e Mediaset, con giusta ragione, ha preferito non farsi concorrenza interna ma fare in modo che i due programmi non si accavallino l’uno con l’altro, garantendo al pubblico del piccolo schermo due prodotti di qualità ma differenti.

Temptation Island con la Marcuzzi, nonostante l’incendio che lo ha colpito nelle scorse ore, non corre alcun rischio e la produzione è attualmente a lavoro per portare sul piccolo schermo degli italiani questa “seconda parte” del programma. Riuscirà lo show ad eguagliare il successo ottenuto da Filippo Bisciglia con la sua edizione mista? Staremo a vedere.