Tantouring: il contouring per l’estate, come si applica, tutorial video

Il Tantouring è decisamente la nuova frontiera del makeup per l’estate. Scopriamo come si applica, a chi sta bene e quali prodotti utilizzare.

Il contouring è decisamente la tecnica che ha rivoluzionato il mondo del makeup, un modo di scolpire i lineamenti del viso, fino a cambiarli in modo estremo, attraverso dei giochi di ombra e luce. L’estate 2020 invece, apre le porte ad una evoluzione del contouring, il Tantouring, una tecnica di makeup davvero all’avanguardia che vede l’utilizzo di un prodotto molte volte troppo sottovalutato, l’autoabbronzante.

L’autoabbronzante è il prodotto principale del Tantouring, in grado si creare delle ombre molto molto naturali che non daranno affatto ‘impressione di un trucco ricercato. Scopriamo a chi sta bene, come applicare questa tecnica di makeup al meglio e i prodotti da utilizzare.

Tantouring: a chi sta bene

Il Tantouring sta bene a tutte, ed è una tecnica di makeup dall’effetto così naturale da enfatizzare al meglio i lineamenti delle giovanissime e anche delle donne più mature. Il prodotto principe della tecnica, l’autoabbronzante, è in grado di creare delle ombre naturali e semi permanenti che donano al viso un aspetto ‘acqua e sapone’ che nessun altro makeup potrebbe donare.

Il grado di intensità del colore che si otterrà stratificando il prodotto, potrà essere scelto in base al proprio sottotono di pelle, al grado di abbronzatura raggiunta e soprattutto a quando i lineamenti vogliano essere scolpiti. Più le ombre sono importanti a livello cromatico più l’effetto ‘sculpting’ risulterà evidente.

Tantouring, come si applica

Per eseguire un makeup tantouring perfetto si dovrà utilizzare un autoabbronzante, abbinato ad un buon illuminante, ma il primo passo è quello di preparare la pelle con una skin care mirata. La pelle dovrà essere trattata da prima con uno scrub esfoliante che elimini tutte le cellule morte e renda l’incarnato quanto più compatto possibile e poi dovrà essere idratata in modo perfetto, con un prodotto non troppo oleoso.

Una volta preparata la pelle si potrà procedere con l’applicazione dell’autoabbronzante prescelto e si procederà per gradi. Si potrà infatti stratificare il prodotto fino ad ottenere l’effetto cromatico desiderato. Il non utilizzare fondi, correttori e polveri, assicurerà un effetto davvero naturale. L’autoabbronzante potrà essere applicato con le dita o con una spugnetta o con un pennello angolato e si potrà applicare sotto l’osso dello zigomo, ai lati del naso, e sul contorno del volto.

L’illuminante, quale scegliere e come utilizzarlo nel Tantouring

L‘altro prodotto fondamentale del contouring è l’illuminante che nel caso del Tantouring dovrà essere dalla texture impalpabile e più naturale possibile. Perfetto gli illuminanti liquidi e in crema, in grado di esaltare la tintarella in modo perfetto e anche di donare un effetto glow fresco.

Il volto, ormai scolpito dall’autoabbronzante, nel momento del makeup necessiterà soltanto dell’applicazione dell’illuminante che potrà essere applicato sugli zigomi, sul ponte del naso, sull’arco di cupido e anche sotto l’arcata sopraccigliare.

I prodotti da utilizzare per eseguire un Tantouring perfetto

Dopo le specifiche indicazioni sull’applicazione del Tantouring, potremo riassumere che i prodotti fondamentali di cui non poter fare a meno sono:

uno scrub viso per preparare la pelle e rinnovare l’applicazione dell’autoabbronzante.

una crema idratante

un autoabbronzante

un illuminante

Il makeup una volta eseguito un Tantouring completo, potrà essere arricchito dall’applicazione di un blush in crema o liquido, da un mascara nero e rigorosamente waterproof e da un gloss nude. Il viso in questo modo avrà un aspetto giovane, fresco e davvero naturale.

Il makeup può davvero essere un’alleato della bellezza femminile, soprattutto quando si scelgono texture impalpabili, luminosità discrete e colori in perfetto accordo con il proprio incarnato. L‘armocromia è la teoria del colore che riesce a mettere in evidenza quali colori valorizzano di più ogni tipologia di donna.

Tantouring, i video tutorials scelti per voi

Abbiamo selezionato per voi tre video tutorial molto esaustivi per ispirarvi nel riproporre la tecnica del ‘Tantouring’ sul vostro viso ed essere perfette per tutta l’estate. Vi basterà avere un buon autoabbronzante ed un illuminante nella formulazione più gradita.





Il makeup è senza dubbio uno strumento di fascino unico ed il contouring, la tecnica madre del trucco viso. Scopriamo come eseguire un perfetto contouring, magari da sfoggiare in inverno.