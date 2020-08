La conduzione di Paolo Bonolis di “Scherzi a Parte” potrebbe essere a rischio. Lo rivela il settimanale Chi. Scopriamo insieme di più sulla vicenda.

Paolo Bonolis dopo due anni a condurre il programma televisivo “Scherzi a Parte” potrebbe essere sostituito da Pio e Amedeo. A rivelarlo è stato il settimanale Chi.

Secondo quanto riportato, Pio e Amedeo sarebbero “forti di un contratto che garantiva la messa in onda di un programma tutto loro”.

Pio e Amedeo verso la conduzione di un programma tutto loro

In teoria, Pio e Amedeo avrebbero dovuto condurre un programma tutto loro, intitolato “Felicissima sera” sulla rete Mediaset. Il duo comico stesso aveva rivelato in un’intervista condotta da Radio 105 la realizzazione di un programma tutto loro. Felicissima sera doveva andare in onda sulla rete Mediaset ma purtroppo ha subito dei drastici ridimensionamenti a causa del Coronavirus. Ecco le loro parole:

“Eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma in studio, avevamo fatto l’upgrade, ma purtroppo è arrivata tutta questa cosa e ci siamo fermati. Il programma è solo rimandato”.

Dopo volti amatissimi come Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Massimo Lopez, Simona Ventura, Marco Columbro, Diego Abatantuono, Claudio Amendola e Luca e Paolo e Paolo Bonolis adesso sembrerebbe la volta di Pio D’Antini e Amedeo Grieco.

D’altronde Scherzi a Parte è da sempre stato un programma di punta della rete. Un programma che nelle ultime due edizioni, presentate da Paolo Bonolis e andate in onda rispettivamente nel 2015 e 2018 ha avuto degli enormi successi. Merito anche della conduzione dell’amato conduttore televisivo di Ciao Darwin che secondo alcune indiscrezioni sarebbe pronto a lasciare Mediaset.

Ma chissà quali saranno le intenzioni di Mediaset sulle sorti del programma. Quello che si sa è che la nuova edizione dovrebbe andare in onda verso novembre, probabilmente il venerdì (al termine del Grande Fratello Vip (leggi anche: nel cast anche Eva Grimaldi e Tommaso Zorzi).

Intanto l’unica certezza è che la produzione sta già realizzando gli scherzi che gli spettatori potranno vedere prossimamente sui propri schermi.