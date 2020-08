Mara Venier fa una triste ammissione: “La paura non mi mollava mai”

Mara Venier ha parlato della paura provata a Domenica In durante il lockdown. La conduttrice è però fiera dei aver fatto compagnia al pubblico.

Mara Venier, dopo una fortunata stagione televisiva, a livello di ascolti visto che la conduttrice è stata colpita da una serie di eventi non proprio piacevoli come il suo incidente al piede, si gode le meritate vacanze per tornare più in forma che mai a settembre con una nuova stagione di Domenica In.

Recentemente intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice ha però ha fatto una triste ammissione rivelando che condurre le ultime puntate del suo programma non è stato affatto facile visto che ha dovuto farlo in piena pandemia e rivoluzionando le dinamiche della trasmissione a cui il pubblico era abituato. Per Mara, che di recente è diventata virale per aver risposto ad un hater, non è stato facile che si trovata da sola a dover affrontare tutto questo.

“Mi sono ritrovata per la prima volta in camerino da sola” ha ammesso la conduttrice. “Avevo sempre con me quella bruttissima sensazione, la paura non mi ha mai abbandonata“ ha spiegato la Venier. “Però sono contenta di essere andata in onda, le persone ancora ora mi fermano per ringraziarmi di non averli fatti sentire soli” ha concluso la conduttrice, che ha condotto la stagione televisiva più lunga di sempre di Domenica In.

La triste confessione di Mara Venier ha mostrato ancora una volta al pubblico un lato inedito della conduttrice, quello più sensibile e fragile che spesso tende a nascondere facendo prevalere la sua innata simpatia, ma il pubblico ama tutte le sue sfaccettature.

Mara Venier, la sua rivincita a Domenica In: “Non bisogna mai mollare”

Mara Venier, oltre a parlare del difficile momento in cui ha accettato di fare compagnia al pubblico in uno dei periodi più difficili di sempre, ha anche svelato al settimanale la sua rivincita con Domenica In.

La zia più amata d’Italia, prima di ritornare al suo storico programma, era stata messa un po’ da parte, facendole fare l’opinionista piuttosto che il suo mestiere, ma fortunatamente il suo riscatto è avvenuto e il suo programma non ha fatto altro, da quando lei è tornata alla conduzione, che collazionare veri e propri ascolti record.

“Mi avevano dato per spacciata, detto che ero da rottamare perché troppo vecchia“ ha raccontato la conduttrice, che di recente ha avuto un nuovo infortunio alla gamba. “E guardatemi ora invece, ho capito che non bisogna mai mollare perché avremo sempre la nostra rivincita” ha incoraggiato Mara Venier. “Anche se inutile negarlo, ho passato un vero e proprio inferno” ha chiarito la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Da domani in edicola ….grazie a #sabinadonadio grazie a #umbertobrindani #settimanaleoggi Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 5 Ago 2020 alle ore 2:12 PDT

Fortunatamente il brutto periodo è soltanto un lontano ricordo e Mara Venier con Domenica In ha mostrato a tutti coloro che non credevo in lei cosa è in grado ancora di fare.