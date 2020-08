Mal di gola estivo: come curarlo, anche con prodotti naturali

Il mal di gola estivo è il compagno peggiore delle nostre vacanze. Ma una volta trovato il male, ci sono anche i rimedi

Siamo in estate e abbiamo mal di gola, c’è qualcosa che non torna. Eppure sono molti gli italiani che ne soffrono, con infiammazioni che possono anche arrivare alla febbre. E allora che fare, come curarlo con i medicinali ma anche con prodotti naturali?

Mentre in inverno la causa principale è nell’esposizione al freddo, quando arriva l’estate la colpa è degli sbalzi termici. Quelli degli ambienti di lavoro. Quelli dei negozi e dei centro commerciali, quelli anche di tutti i mezzi di trasporto. Possono abbassare la temperatura anche di 10 o 15 gradi rispetto a quella che viene percepita all’esterno.

E questa variazione manda in crisi il fisico l’organismo, in particolare quando passiamo più volte da un ambiente caldo ad uno fresco. Provate a pensare all’auto: i finestrini abbassati per combattere il caldo o la mancata pulizia dei filtri dei condizionatori che possono ospitare batteri e acari provocano infezioni. La loro prima manifestazione è bruciore alla gola, problema a deglutire, eventualmente febbri alte e placche.

Come curare il mal di gol estivo con farmaci e zenzero

Quando si tratta di una semplice infiammazione delle vie respiratorie, basteranno classici farmaci da banco come anti infiammatori e anti dolorifici. Pensiamo ad esempio agli spray per la gola. Se però si tratta di un’infiammazione batterica, allora dovremo pensare agli antibiotici, sempre e comunque dietro a prescrizione medica.

Poi però se nel giro di un paio di giorni il fastidio non fosse passato, meglio farsi visitare per evitare guai peggiori. Comunque è buona abitudine bere molto, alimentarsi con più frutta e verdura in grado di fornire il giusto apporto di vitamine.

Ma pii ci sono i rimedi naturali per il mal di gola estivo, come lo zenzero. Può essere utile ad esempio una tisana, preparata utilizzando la radice di zenzero fresca fatta scaldare per qualche minuto in padella, prima di immergerla in acqua calda. La potete addolcire con un cucchiaino di miele.

Oppure una grattugiata di zenzero essiccato, due cucchiaini di tè verde e due di chiodi di garofano versati direttamente nella tazza con l’acqua bollente prima di filtrarlo. Potete bere queste tisane fino a tre volte al giorno, non fa male.