La focaccia è l’alimento perfetto per iniziare un pasto, ricorda il benvenuto dei ristoranti ed è l’ideale come abbinamento a secondi piatti di carne o pesce ma anche ricche insalate.

Il segreto della focaccia è sicuramente la fragranza. La semplicità degli ingredienti e la facilità con la quale la si prepara la rendono davvero unica nel suo genere.

Focaccia senza glutine con pesto di broccoli VIDEO RICETTA

Morbida o scrocchiarella oggi vi proponiamo una versione che possono gustare anche le persone celiache: una focaccia senza glutine, sana, veloce e buona, da riempire in mille modi.

Avrete bisogno di 250 g di farina per pane Le farine magiche gluten free, 250 g di farina per pane vi proponiamo la farina Caputo gluten free reperibile in tempi brevi su Amazon al posto della Mix B Schar, 450 ml di acqua tiepida, 13 g di lievito di birra, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaino di sale. E per la base siamo pronte!

Procediamo, mescolate le farine, in una terrina fate sciogliere il lievito con un po d’acqua tiepida, aggiungete le farine e la restante acqua e impastate con il cucchiaio. Ultimate poi con il sale e l’olio extra vergine di oliva e continuate a mescolare con il cucchiaio e poi con le mani leggermente unte d’olio.

Coprire con la pellicola trasparente per alimenti e lasciate lievitare per un minimo di 2 ore. Nel frattempo tagliate in 4 i pomodorini e condire con olio evo, sale e origano.

Dopo 2 ore, ungete con un filo d’olio una teglia rotonda da forno e con le mani unte prendete metà impasto e sistematelo per bene nella teglia unta. Stendete l’impasto con le mani e con i polpastrelli praticate delle fossette. Coprite la focaccia con un canovaccio pulito e asciutto e lasciate lievitare ancora per 30 minuti.

Poi accendete il forno a 220 gradi e non appena arriva a temperatura infornate la vostra focaccia, fatela cuocere per 30 minuti. Sfornare quando risulterà dorata sopra e sotto e lasciatela raffreddare prima di consumarla.

In estate servite la focaccia a tavola con un’insalata caprese di pomodori belli rossi e freschi e tanto basilico. Ottima anche vicino ad un un buon pesto facile di broccoli e pomodorini secchi. Fare il pesto di broccoli è semplicissimo.

Il pesto di broccoli

Avrete bisogno di 6 cucchiai d’olio extra vergine di oliva, 1 cipolla piccola tagliata finemente, 1 spicchio d’aglio tagliato finemente, 30 grammi di burro, 150 grammi di broccoli, sale e pepe quanto bastano, prezzemolo e basilico per decorare e ultimare la preparazione.

Una focaccia da leccarsi i baffi anche per i non celiaci. Un ottimo alternativa semplice e veloce per chi ha voglia di pizza o pane e vuole soddisfarla gluten free senza rinunciare alla bontà.

Fonte: (blogboccabuona.com)