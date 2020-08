Elite, attore positivo al coronavirus: riprese sospese

Elite, il famoso show di Netflix, è stato costretto a sospendere le riprese della quarta stagione. Un attore del cast è risultato positivo al coronavirus.

Non è una stagione fortunata per lo show di Netflix, Elite. Il telefilm, tutto made in Spain, ha dovuto posticipare l’inizio delle riprese della quarta stagione a causa dell’emergenza del coronavirus ed ora, che finalmente avevano iniziato a girare le prime scene, sono stati costretti ad interrompere nuovamente il tutto. Il motivo? Un attore di Elite è positivo al coronavirus ed ora la produzione, gli attori e tutti gli addetti ai lavori devono sottoporsi ai dovuti controlli.

L’identità dell’attore, per motivi legati alla privacy, è sconosciuta.