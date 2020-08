Elisabetta Gregoraci sorride e bacia l’uomo della sua vita durante le vacanze in Sardegna dopo l’impegno sul palco di Battiti Live 2020, foto.

Vacanze all’insegna dell’amore vero ed eterno per Elisabetta Gregoraci che, dopo aver condotto tutte le puntate di Battiti Live 2020 ad Otranto insieme ad Alan Palmieri, è volata in Sardegna dove si sta rilassando e ricaricando insieme al suo unico e grande amore. Su Instagram, oltre a sfoggiare un fisico mozzafiato, la showgirl regala ai fans anche un sorriso radioso e sereno, frutto delle giornate che sta trascorrendo con il “suo, piccolo, grande uomo”.

Elisabetta Gregoraci, bacio con l’amore della sua vita Nathan Falco

Bellissima, abbronzata e rilassata, Elisabetta Gregoraci si gode le giornate di spensieratezza insieme al figlio Nathan Falco con cui ha posato in due foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Nathan è sdraiato a pancia in giù e mamma Elisabetta imita la stessa posa mettendosi sopra di lui. Un’immagine che esprime l’immenso amore tra mamma e figlio e che la gregoraci accompagna con una semplice didascalia in cui si legge “noi, io e te”.

Nathan Falco, nato dal suo matrimonio, oggi finito, con Flavio Briatore, è l’unico vero amore della Gregoraci che, ad oggi, è ufficialmente single. Negli scorsi giorni si erano diffusi rumors in merito ad un suo presunto flirt con Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta che, a sua volta, sarebbe tornata nuovamente single dopo la fine della storia con Daniele Scardina.

Il gossip sul flirt con Matteo Mammì, però, è stato prontamente smentito dalla stessa Gregoraci che, su Instagram, ha dichiarato: “Che bello in questo in questo caso avere Instagram e poter comunicare con voi. Sono felice di essere un personaggio pubblico, di essere molto richiesta, di finire sulle copertine però non posso svegliarmi la mattina e leggere su tutti i siti che sono fidanzata e che potrebbe addirittura nascere una storia. Basta con queste fake news, vi prego. Piuttosto telefonatemi e chiedetemelo. Basta!”.

Visualizza questo post su Instagram Noi ❤️ @falconathanbriatore Io&te Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 6 Ago 2020 alle ore 3:40 PDT

Il cuore della Gregoraci, dunque, è occupato solo dal suo Nathan Falco. A 40 anni, con un fisico spettacolare e una bellezza fuori dal comune, tuttavia, alla Gregoraci, i corteggiatori non mancano.