Si possono avere i capelli lisci con rimedi naturali, senza ricorrere a phon e spazzola, oppure alla piastra che a lungo andare possono danneggiare i capelli.

Sfoggiare capelli lisci e perfetti non è così difficile, certo che dipende dalla natura del capello. Se i capelli sono mossi e ricci, non è facile e veloce come per capelli lisci naturali che vanno solo definiti.

Avere una chioma liscia e perfetta è possibile anche in piena estate, con afa e umidità, ma non è necessario sottoporre i capelli a stress termici. Molte donne credono che per avere una chioma liscia e ben definita, sia necessario utilizzare sempre la piastra ma non è così.

Esistono diversi metodi alternativi, che possono garantire una chioma liscia e perfetta, basta utilizzare prodotti del tutto naturali, ma non solo anche uno shampoo specifico per capelli lisci, che vi faciliterà la definizione dello stylist.

Noi di CheDonna.it, vi diamo qualche suggerimento su come asciugare i capelli lisci con rimedi naturali e soprattutto senza l’aiuto della piastra e dell’hair-stylist.

Capelli lisci con rimedi naturali: scopri gli ingredienti giusti

Una chioma liscia e perfetta si può, rinunciando alla piastra e all’hairstylist, partendo proprio dallo shampoo e utilizzando dei prodotti naturali che aiutano a definirli.

Partendo dallo shampoo specifico per capelli lisci, potete già lavorare sulla fibra del capello, che si distenderà facilitando lo styling.

Ecco come avere capelli lisci e ben definiti, iniziate dallo shampoo, specifico per capelli lisci, poi procedete al risciacquo, si consiglia di fare l’ultimo con acqua fredda, è un trucchetto per rendere piatte le cuticole. Poi pettinate i capelli con il pettine a denti larghi, scegliete quello che preferite, in questo modo evitate che si possano spezzare. Adesso invece di utilizzare il balsamo come di consueto provate in questo modo, ecco alcuni rimedi.

Provate a miscelare una tazza da 250 ml di latte di cocco con un pò di succo di limone, poi applicate sui capelli, come se fosse un balsamo, lasciate agire per 4 minuti.

Procedete al risciacquo con acqua tiepida, poi asciugate i capelli.

L‘olio di semi di broccoli, poco conosciuto, ma molto efficace per avere capelli lisci. Questo è possibile grazie alle sue proprietà liscianti e anti-crespo eccezionali, che va ad idratare e nutrire i capelli. A differenza della miscela di latte di cocco e limone, l’olio si applica sui capelli non lavati, si consiglia di farlo la sera prima di andare a letto.

Mettete l’olio sul palmo della mano e distribuite bene in modo uniforme, partendo dal cuoio capelluto, se non vi piace l’odore di questo olio, lo potete miscelare ad un olio essenziale. Dopo averlo distribuito bene, avvolgete con una pellicola o un asciugamano caldo e lasciate riposare per una notte. Il giorno seguente lavate i capelli come fate di solito.

Provate l’olio di cocco è un alleato perfetto per i capelli, grazie alle sue proprietà rinvigorenti e rigeneranti, scopriamo come utilizzarlo per curarli al meglio.

Questo olio vegetale, non solo e protegge i capelli, ma ammorbidisce i capelli rendendoli mi facili da gestire durante l’asciugatura. Ci sono diversi modo per utilizzarlo o come maschera o balsamo. Dopo aver lavato i capelli applicatelo sui capelli bagnati, come se fosse uno balsamo. Come maschera invece, applicate solo sulle lunghezze e avvolgete poi la pellicola per alimenti e lasciate agire per circa 15 minuti, poi procedete al risciacquo.

Oltre agli oli, potete preparare una maschera con banane e latte. La banana possiede diverse proprietà nutritive, tra cui la vitamina B6, che apporta benefici ai capelli, mentre il latte, grazie alle proteine e zuccheri aiuta a rendere più lisci i capelli. Mettete la banana in un bicchiere a pezzetti e la riducete in purea, poi versate il latte e formate una crema. Solo quando il composto sarà omogeneo, applicate la crema su tutti i capelli lavati, dovete far agire per circa 20 minuti. Poi sciacquate e pettinate bene, poi proseguite ad asciugare.

L’acqua di riso, è una soluzione naturale molto efficace per lisciare i capelli, non solo apporta tantissimi benefici ai capelli. Leggi il nostro articolo su come l’acqua di riso aiuta a nutrire i capelli e li fa crescere più facilmente.

I benefici dipendono dall’amido, se viene utilizzato spesso, l’acqua di riso aiuta a contrastare io crespo anche in caso di forte umidità. Quando cuocete il riso, non buttate l’acqua nel lavandino, ma conservatela, la lasciate raffreddare e poi lavate i capelli. Lasciate agire per 5 minuti, per poi risciacquare.