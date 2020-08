Scopri quali sono i segni zodiacali ai quali non si può nascondere niente e quali invece, tendono a fidarsi o a non approfondire.

Quando si parla di rapporti interpersonali, la sincerità è uno degli aspetti che possono fare la differenza. Essere scoperti a dire bugie è infatti una situazione poco piacevole e decisamente poco edificante. Cosa ancor più grave se si ha a che fare con quelle persone che riescono a leggere dentro e che pur sapendo che gli si sta mentendo fanno finta di nulla fin quando la misura non è colma.

Posto che la sincerità dovrebbe essere alla base di ogni rapporto, sapere da subito con chi si ha a che fare può sicuramente aiutare a comprendere come è meglio muoversi con chi si ha di fronte. E visto che l’influenza delle stelle, sotto questo punto di vista può fare tanto, oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali a cui non si può nascondere niente per via della loro capacità di intuire anche la più piccola bugia. Un modo come un altro per sapere a priori quali sono le persone con cui è meglio non rischiare.

I segni zodiacali a cui non si può nascondere niente e quelli che tendono a fidarsi

Ariete – Quelli che tendono a prendere le cose per come gli vengono dette

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono così concentrati sulle loro vite da non avere il tempo di porsi domande su quelle degli altri. Così, quando gli si dice qualcosa si può stare abbastanza tranquilli del fatto che ne ricorderanno davvero poco. Omettere dei particolari da inserire in un secondo momento o cambiare le carte in tavola non è quindi difficile. Ciò vale però solo in un rapporto di fiducia. Se qualcosa gli suona strano e si rendono conto di non potersi fidare, anche loro sanno essere sospettosi e ciò può renderli più percettivi del solito. Certo, non saranno mai degli esperti investigatori privati ma è sempre meglio non tirare troppo la corda. Potrebbe non piacergli e ci mettono poso ad andare su tutte le furie. Specie quando si accorgono di essere stati raggirati.

Toro – Quelli che ogni tanto si accorgono di ciò che non va

I nativi del Toro sono persone molto tranquille e per questo amano fidarsi di ciò che gli viene detto. Questo aspetto, però, vale generalmente con le persone che reputano di fiducia. Con altre finiscono infatti con l’essere diffidenti e questo modo di essere li porta molto spesso a mettersi sull’attenti e a notare eventuali discrepanze tra ciò che viene detto e fatto. Al contempo sono persone molto intuitive e questo aspetto fa si che siano sempre pronti a cogliere ciò che non va. Dirgli delle bugie, quindi, non è affatto conveniente. Sopratutto perché si tratta di persone che raramente tendono a dare una seconda possibilità e quando lo fanno finiscono sempre con il non fidarsi mai più del tutto. Per questo motivo è sempre meglio trattarli con rispetto ed evitare di raggirarli. Avere la loro fiducia è infatti molto più prezioso di quanto si pensi perché porta ad instaurare un rapporto davvero speciale.

Gemelli – Quelli che vanno a momenti

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone molto più acute di quanto si pensi. Ciò nonostante non amano occuparsi troppo di ciò che riguarda gli altri. Per questo motivo, specie se sono presi dalle loro cose, possono apparire così distratti da dimenticarsi ciò che gli viene detto. La base ideale per chi desidera cambiare la versione dei fatti o dir loro qualche verità non del tutto completa. Attenzione, però. Perché i nativi del segno sono molto volubili e ciò li porta a cambiare modo di fare praticamente di continuo. Così, può capitare che mentre appaiono distratti sono invece così attenti da ricordare ogni piccolo particolare di ciò che gli viene detto. E, sebbene si tratti di persone solitamente giovali e ben disposte verso tutti, quando si arrabbiano sanno dare veramente di matto. Per questo motivo è sempre meglio non approfittare del loro carattere a volte un po’ egocentrico, professando il più possibile la sincerità.

Cancro – Quelli che hanno un sesto senso per le cose che gli vengono nascoste

I nativi del Cancro sono tra le persone più intuitive dello zodiaco. Quando qualcosa non va, tendono a percepirlo e ciò vale anche quando gli viene detta qualche bugia. In particolare, sono sempre pronti a cogliere se qualcosa non gli viene detta e sanno capire se qualcuno si sente a disagio in loro presenza. Per questo motivo è sempre molto importante stare attenti a non dire cose non vere. Sopratutto perché si tratta di persone estremamente permalose e pronte a legarsi al dito ogni mancanza nei loro confronti. E, inutile dirlo, non sono propensi ad accettare bugie. Neppure quelle che si cerca di far passare come dette a fin di bene. Molto meglio uno scontro diretto che celargli qualcosa per amor di pace, insomma.

Leone – Quelli che tendono a non farci caso

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono così concentrati su se stessi da avere davvero poco tempo per occuparsi degli altri. Così, non si interessano molto riguardo a ciò che gli viene detto. A meno di non andargli contro in modo diretto, quindi, sono pronti a prendere per vere anche bugie un po’ più sfacciate del solito. E, cosa ancor più importante, non è detto che se la prendano venendo a scoprirle. Ciò dipende dal loro essere sempre occupati ad apparire al meglio e a gestire le situazioni a proprio vantaggio. L’unica cosa cui è bene prestare attenzione quando si ha a che fare con i nativi del segno, è quella di non dire bugie che possono danneggiarli. In tal caso, infatti, il loro atteggiamento sarà del tutto diverso, portandoli ad entrare in guerra per difendere ciò che più amano, ovvero se stessi.

Vergine – Quelli che solitamente credono a tutto

Dire delle bugie ai nativi della Vergine non è affatto difficile. Sono infatti persone che prendono tutto per come gli viene detto. Indagare sugli altri non è una cosa della quale hanno voglia e anche se non si fidano particolarmente di qualcuno, preferiscono credergli piuttosto che angustiarsi nel cercare di scoprire la verità. Quando ciò avviene, però, prendono tutto sul personale, arrabbiandosi anche tanto e arrivando persino a chiudere un rapporto. Sentirsi traditi è qualcosa che non tollerano anche in virtù della fiducia concessa. Per questo motivo se si sceglie di dir loro qualche bugia bisogna farlo sapendo sempre a cosa si va incontro e alla possibilità di perderli per sempre. Tra tutti i segni dello

zodiaco, infatti, non sono tra i più inclini al perdono.

Se vuoi scoprire quali sono gli altri sei segni dello zodiaco a cui è meglio non nascondere niente, clicca su successivo.