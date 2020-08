Pomodori con il riso al forno con patate VIDEO RICETTA ROMANA

I pomodori con il riso sono un tipico piatto romano, ricchi di sapore, fatti al forno. Scopri la ricetta, la facilità nel farla, il gusto della tradizione.

Un tipico piatto romano, un piatto che ci fa pensare immediatamente alla bella stagione. I pomodori grazie al sole caldo dell’estate diventano così maturi che il loro gusto acquista moltissimo in prelibatezza.

I pomodori con il riso si preparano in anticipo perché gustarli freddi ha il suo perché. Insomma, tiepidi o freddi sono il piatto ideale da portare con se alle scampagnate fuori porta.

Le origini dei pomodori con il riso

Le origini di questa preparazione sono antichissime. Si fanno risalire addirittura ai tempi degli antichi romani, in molti affermano la loro famigliarità con la cucina ebraico-romanesca.

I pomodori col riso, nel periodo della Pasqua Ebraica adornano le tavole e non possono di certo mancare sui menù delle osterie e delle taverne del Ghetto ebraico di Roma. In memoria della fuga dall’Egitto c’è il divieto di mangiare cibi lievitati, è concesso mangiare soltanto riso e pane azzimo, un particolare tipo di pane senza lievito che viene ottenuto dalla cottura in forno di un impasto a base di farina di grano integrale e acqua.

La ricetta è facile e saporita. I pomodori vengono abbinati con spicchi di patate e cipolle bianche, cipollotti piccoli, chiamate cipolle borettane. Queste si cuociono direttamente nella pentola con i pomodori fino ad ottenere un sughetto dal profumo e sapore unici.

VIDEO RICETTA dei pomodori con il riso al forno con patate

Il sapore dei pomodori col riso è inconfondibile. Caricati nelle macchine delle famiglie riunite per gitarelle romane fuori porta insieme a frittate di pasta, fettine panate, zucchine ripiene, verdure grigliate, insalate di riso e di pasta.

Allestire il banchetto con i pomodori con il riso è il massimo che si possa desiderare per un pranzo al mare o comunque all’aria aperta, una cena fresca in una bella serata d’estate.

Ecco per voi la ricetta dei pomodori col riso, ogni mamma mette a punto i suoi trucchetti ed ha la sua variante in quanto ad erbe aromatiche e passaggi oppure l’aggiunta di altri ingredienti come il parmigiano.

Preparazione

Lava bene i pomodori, asciugali e tagliali in due orizzontalmente, la parte superiore deve essere più piccola e deve fungere da coperchio.

Svuota i pomodori con un cucchiaio e raccogli la polpa. Tritala o schiacciala con una forchetta in una ciotola.

Sala e metti i pomodori vuoti capovolti in un piatto per fargli perdere la loro acqua.

Aggiungi alla polpa nella ciotola il basilico, il prezzemolo, l’origano, il sale e il pepe, uno spicchio di aglio tritato finemente e 10 cucchiai di riso cotto precedentemente. Mescola il tutto.

Riempire con questo composto ogni pomodoro e lascia insaporire.

Accendi intanto il forno a 180 gradi.

E le patate?

Sbuccia le patate e lasciale in ammollo in acqua fredda , poi scolale, asciugale, condisci con sale, pepe e un filo di olio extravergine di oliva.

Disponi i pomodori in una pirofila da forno e riempi tutti gli spazi vuoti con le patate. Il liquido rimasto della polpa dei pomodori versalo su tutto preparato prima di infornare.

Inforna e fai cuocere per 40 minuti.

Come dicevamo, si gode molto di più del loro sapore da tiepidi o freddi.

Quale pomodoro scegliere?

Nella capitale puoi trovare una qualità di pomodoro utilizzato proprio per questa preparazione indicato con il nome di pomodoro da riso. Questo è un pomodoro bello grande, tondo, rosso, liscio e basso, succoso e sodo al contempo. Ma viene utilizzato anche il pomodoro Casalino, nella regione del Lazio e più in generale nel centro Italia.