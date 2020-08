Dieta arcobaleno, come perdere peso accontentando anche la vista

Dieta arcobaleno, non è solo un modo per soddisfare i nostri sensi ma anche una maniera intelligente per stare bene

La dieta arcobaleno non fa bene solo al fisico ma appaga anche la vista ed è perfetta per l’estate. Questa è la stagione di frutta e verdura a volontà, di mille colori e di mille sapori. Ma non è solo un fattore cromatico: i colori indicano anche le sostanze contenute all’interno, molte delle quali son o ideali per la nostra alimentazione.

I cibi gialli e arancioni, come peperoni, carote, pesche, albicocche, limoni e meloni contengono tutti carotenoidi. Per questo d’estate proteggono la pelle dai raggi ultravioletti. Invece i cibi blu e viola, come melanzane, fichi, susine, uva, mirtilli, more, ribes e prugne migliorano il microcircolo e contrastano le vene varicose. E ancora, il rosso di pomodori, peperoni, fragole, lamponi e anguria, aiuta il drenaggio dei liquidi e la circolazione attenuando la sensazione di gambe.

E il verde? Quello di insalate e verdure come le zucchine, ma anche erbe come prezzemolo e basilico, è fonte di vitamina C. Contrasta i radicali liberi, ma contiene anche clorofilla che aumenta l’ossigenazione di tutto l’organismo. Infine gli alimenti di colore bianco come i funghi, l’aglio, le cipolle, i porri ma anche il sedano aiutano ad eliminare le scorie dal nostro organismo.

Dieta arcobaleno, prepariamo il menù

E allora vediamo la nostra dieta arcobaleno, con un’ipotesi di menù settimanale. In genere intendiamo 70 grammi di pasta, 80 di legumi e cereali, 40 di pane e 200 di patate.

LUNEDÌ

Colazione: 1 centrifugato di limone mele e carote, 1 fettina di pane tostato con olio extravergine di oliva; 1 tazza di tè verde

Primo spuntino: 40 g di prosciutto crudo magro e 1 fetta di melone

Pranzo: pasta allo scoglio, insalata mista

Secondo spuntino: 1 bicchiere di lamponi, 1 tazza di tè verde

Cena: frittata con formaggio, bietole ripassate con aglio e prezzemolo, 1 fetta di pane tostato

MARTEDÌ

Colazione: 1 bicchiere di latte di soia,1 fetta di pane tostato, 1 tazza di tè verde

Primo spuntino: 1 fetta di melone

Pranzo: lenticchie con puré freddo di melanzane, insalata mista

Secondo spuntino: 1 centrifugato di frutta e verdura

Cena: bistecca di vitello alla piastra, zucchine trifolate, 1 fetta di pane integrale tostato

MERCOLEDÌ

Colazione: 1 bicchiere di latte senza lattosio, 2 fette biscottate integrali, 1 frutto, 1 tazza di tè verde

Primo spuntino: 1 fetta di cocomero

Pranzo: insalata di radicchio con succo di limone; insalata di orzo e riso con zucchine e carote

Secondo spuntino: 2 albicocche e una tazza di tè verde

Cena: petto di pollo alla piastra con erbe aromatiche; insalata mista; 1 fetta di pane integrale tostato

GIOVEDÌ

Colazione: 1 yogurt con 1 fettina di pane integrale tostato, 1 tazza di tè verde

Primo spuntino: 2 fette di ananas

Pranzo: cous cous con frutti di mare, insalata di lattuga e rucola

Secondo spuntino: coppetta di macedonia mista

Cena: omelette con spinaci, insalata di radicchio e pomodori, 1 fetta di pane integrale tostato

VENERDÌ

Colazione: 1 bicchiere di latte di soia, 2 biscotti integrali, 1 tazza di tè verde

Primo spuntino:1 pesca

Pranzo: penne con ragù di pesce spada, insalata mista

Secondo spuntino: 2 albicocche

Cena: Insalata di pomodori e sedano, spigola al cartoccio e patate al forno

SABATO

Colazione: 1 bicchiere di latte senza lattosio, 1 fettina di pane integrale tostato, 1 tazza di tè verde

Primo spuntino: 2 prugne

Pranzo: insalata di rucola e ravanelli, insalata di riso con peperoni, zucchine e carote

Secondo spuntino: 1 tazza di macedonia; 1 tazza di tè verde

Cena: tortino di alici, melanzane alla piastra,1 fetta di pane integrale tostato

DOMENICA

Colazione: 1 bicchiere di latte senza lattosio, 1 fettina di pane tostato con 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva, 1 tazza di tè verde

Primo spuntino: 1 fetta di anguria

Pranzo: 1 insalata mista. orzo con rana pescatrice, olive e pomodoro

Secondo spuntino: 1 bicchiere di mirtilli

Cena: 1 piatto di bresaola con rucola, spinaci al vapore con succo di limone, 1 fettina di pane tostato