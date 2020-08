Dieta anti age, gli alimenti top: evitiamo le rughe con il cibo

Per combattere l’invecchiamento della pelle e la comparsa delle rughe, nulla meglio di una sana dieta anti age facile da seguire

L’età che avanza? Combattiamola anche a tavola e non sempre e solo a suon di creme. Merito della dieta anti age, che fa bene alla palle, al fisico e anche alle tasche. Esistono infatti cibi specifici che hanno il potere di rendere la pelle più giovane e splendente.

Non dobbiamo andare a cercare rimedi strani, piante ed erbe mai viste. Più semplicemente continuare a seguire le nostre abitudini alimentari, eventualmente introducendo quello che manca. Sono cibi che aiutano ad eliminare le tossine, evitano l’accumulo di sostanze tossiche che generano impurità e alla lunga danneggiano anche la pelle.

E allora vediamoli insieme, partendo dalle verdure e dalla frutta. Nella dieta anti age non possono mancare gli spinaci. Insieme ai legumi e e ai prodotti a base di farina integrale sino ricchi di vitamina A e biotina, oltre che fibre. Aiutano a dare un senso di sazietà e favoriscono la digestione, eliminando le sostanze tossiche anche dalla pelle.

Invece i pomodori, le verdure verdi, le banane, i peperoni, l’orzo, l’avena, le lenticchie rosse, i cetrioli contengono il silicio. Aiuta a mantenere l’elasticità delle pareti delle cellule e del tessuto connettivo, oltre a rigenerare i tessuti. E ancora, broccoli, cavoli e cavolfiori,, ravanelli, aglio, peperoncini e semi di zucca sono pieni di zolfo ed enzimi. Contribuiscono a mantenere la pelle elastica proteggendo e rinforzando il collagene.

Dieta anti age, anche il sushi funziona

Una buona notizia per chi ama il giapponese. Nella corretta dieta anti age non può mancare anche il pesce crudo, perché contiene iodio che aiuta metabolismo e acidi grassi che sostengono la pelle morbida. Il sushi è amico della pelle anche per le sue alghe che disintossicano e garantiscono il sostegno di vitamine e minerali essenziali.

Fragole e mirtilli aiutano a migliorare alla tonicità del tessuto connettivo, aumentano l’elasticità e il tono della palle. L’uva invece è ricca di vitamine A, C, E oltre che di beta-carotene. Con i suoi liquidi aiuta a prevenire la formazione di rughe, rendendo la pelle più morbida.

Ultima, ma fondamentale, è l’acqua. Bere almeno due litri, ma anche di più, al giorno non è solo un modo per tenere sempre in funzione correttamente i reni. Ma anche per evitare che la pelle si disidrati e quindi aumentino le rughe.