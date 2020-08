Reni Santoni è morto: l’attore si è spento per un tumore, video

Reni Santon, attore americano che, nel corso della sua carriera ha lavorato con colleghi del calibro di Clint Eastwood e Sylvester Stallone, è morto a 81 anni dopo aver combattuto a lungo contro un tumore. Ad annunciare la morte dell’attore è stata la rivista The Hollywood Reporter che ha precisato come l’attore si sia spento nella casa di riposo di Los Angeles in cui era ospitato.

Tra i film più importanti in cui ha recitato ci sono Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971) di Don Siegel con Clint Eastwood e Cobra (1986) con Sylvester Stallone.