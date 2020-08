Petto di pollo ripieno con pomodori e olive, il piatto freddo che piace

Un modo alternativo e saporito per mangiare il petto di pollo, ecco il petto di pollo ripieno con pomodori e olive, tutta un’altra vita

Tutti i dietologi e i nutrizionisti lo ripetono spesso. La carne bianca fa meglio di quella rossa ed è ideale anche per chi non è a dieta. Ma se la solita fettina di petto di pollo vi ha stufato, c’è sempre un rimedio. Provate il petto di pollo ripieno, una ricetta molto versatile perché potete servirla calda ma anche fredda, come nel nostro caso.

Questo petto di pollo ripieno, succoso e invitante, è la soluzione ideale per un pranzo o una cena fredda. Ma anche per riuscire a mangiare un piatto di sostanza quando siete in giro, per lavoro o per piacere. Potete tranquillamente prepararlo in anticipo e tenerlo in frigorifero fino al momento del servizio. Oppure tenerlo dentro ad un contenitore ermetico fino a quando non vi serve.

Petto di pollo ripieno, i trucchi per un piatto perfetto

In questa versione del petto di pollo ripieno puntiamo su pomodorini, olive e capperi. Ma in realtà potete usare la vostra fantasia a piacere.

Ingredienti:

400 g petto di pollo

30 g pomodori secchi

6 olive nere

capperi

prezzemolo

8 fettine di pancetta

1 tuorlo d’uovo

1 spicchio d’aglio

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Preparazione:

Prendete il petto di pollo intero e dividetelo in due parti. Togliete a ciascuna il suo filetto e poi aprite a libro i pezzi di carne, che a questo punto sono diventati quattro, battendoli leggermente. Mettete a sbollentare i pomodori secchi in un pentolino con acqua e aceto per pochi minuti. Poi scolateli e asciugateli bene, tagliateli a dadini. Quindi mescolateli in una ciotola con il tuorlo e un trito preparato con le olive nere, un cucchiaino di capperi,1 spicchio d’aglio, un ciuffetto di prezzemolo. Amalgamate bene e questa diventerà la vostra farcia.

Con un cucchiaio spalmate la farcia sui pezzi di pollo più grandi, poi coprite ognuno con il suo filettino e chiudete a fagotto. Salate e pepate la carne, avvolgendola poi nelle fettine di pancetta (4 per ognuno).

Mettete il vostro petto di pollo ripieno in forno a 240° per 25 minuti circa. Lasciatelo raffreddare e tagliatelo a fette servendo su un piatto con dell’insalata verde mista già condita con olio, aceto, sale e pepe.