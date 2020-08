Eleonora Daniele: “Figli dopo Carlotta? Faccio i conti con l’età”

Eleonora Daniele sta cercando di trovare il difficile equilibrio tra la famiglia, il lavoro e la nuova se stessa, ma già si parla di altri figli.

Ha partorito alla fine di Maggio, quando l’Italia stava riuscendo faticosamente ad uscire dallo stress provocato dal lockdown. Madre di Carlotta e conduttrice apprezzatissima, Eleonora Daniele ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni parlando proprio della nuova dimensione data dalla maternità, ma anche dei suoi sogni e dei progetti per il futuro.

Avere altri figli è una possibilità a cui la conduttrice ammette di aver già pensato ma di aver dovuto scendere a patti con la realtà, riflettendo attentamente sulla propria scelta.

Eleonora Daniele: “Avere altri figli sarebbe egoista”

Durante la gravidanza di Carlotta Eleonora Daniele si è confidata spesso con i propri follower e con le testate giornalistiche che si sono interessate alla sua maternità.

La giornalista e conduttrice si è definita come una madre ansiosa che ha cercato di tenere sotto controllo le proprie preoccupazioni, impresa resa ancor più difficile a causa della pandemia di Coronavirus che ha caratterizzato l’ultima parte della sua attesa.

Inoltre, da “maniaca del controllo” quale si è sempre definita, Eleonora ha dovuto imparare a rinunciare ad avere sempre e comunque le redini della situazione, a causa del fatto che la gravidanza, così come i primi mesi di vita dei bambini, sono caratterizzati da un’enorme imprevedibilità.

A poche settimane dalla nascita di Carlotta Eleonora Daniele è tornata al lavoro, riprendendo saldamente il timone di Storie Italiane dopo la consueta pausa estiva.

La conduttrice ha spiegato di essere molto felice di poter tornare al lavoro e lasciare il programma esattamente da dove si era interrotto, anche se oggi sentirà moltissimo la mancanza della figlia: “Mi mancherà moltissimo, ma mi organizzerò. Sicuramente continuerò a tirarmi il latte perché vorrei allattarla almeno fino a dicembre”.

Anche il marito di Eleonora, Giulio Tassoni, sembra ormai legatissimo alla bambina. Eleonora ha spiegato che recentemente hanno preso parte a una festa, da soli e senza la bambina, e ad entrambi sembrava strano che Carlotta non fosse con loro.

Nonostante questo, i due hanno deciso di impegnarsi a mantenere viva e solida la loro intesa di coppia, senza trasformarsi in “genitori a tempo pieno” che non sanno più cosa significhi essere un uomo e una donna innamorati.

Tra l’altro, come ha confessato in un’intervista a Mara Venier (sua amica da sempre), Eleonora sta cercando di recuperare il suo peso forma, dal momento che come ha detto lei stessa: “Devo ancora recuperare la mia persona e il mio fisico: il parto cesareo è stato faticoso”.

Come se se non bastassero tutte le piccole e grandi difficoltà che accompagnano i primi mesi di una madre, Eleonora ha deciso di continuare a studiare per prendere una seconda laurea in psicologia e, ovviamente, di continuare a lavorare.

Per quanto riguarda invece il sogno di allargare la famiglia, Eleonora ha spiegato che con una bambina come Carlotta è davvero facile lasciarsi andare all’idea di poter avere altri bambini come lei.

Purtroppo però le cose non sono così semplici come si vorrebbe: secondo Eleonora, che oggi ha quarantatré anni, mettere al mondo un altro figlio adesso sarebbe un atto di grande egoismo da parte sua, dal momento che si finirebbe inevitabilmente a “lasciar soli” i propri figli molto presto.

Si tratta della stessa riflessione che tormentò a lungo Fabrizio Frizzi. Il presentatore aveva 55 anni quando divenne padre della sua adorata figlia Stella e si crucciava enormemente per la consapevolezza che avrebbe dovuto “lasciarla sola” molto presto. Certo, Fabrizio non poteva immaginare che le sue paure si sarebbero concretizzate con tanto anticipo a causa di un orribile scherzo del destino.