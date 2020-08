Dieta mediterranea da 1400 calorie antistress, la ricetta per stare bene

In mezzo alle mille mode alimentari, la dieta mediterranea da 1400 calorie antistress rimane ancora una delle più semplici da seguire

Estate, voglia di stare bene e rilassare anche il cervello. E allora cosa c’è di meglio che rispolvera una classica dieta mediterranea da 1400 calorie antistress? Aiuterà tutti a staccare con lo stress della vita quotidiana e i più giovani a non perdere il ritmo se devono anche studiare.

Perché in vacanza o meno c’è bisogno di un regime alimentare elastico ma in grado di soddisfare il nostro fabbisogno quotidiano. Ancora una volta la dieta mediterranea dimostra di essere la più efficace, perché molto varia e completa di tutto quanto serve. Le regole basilari sono davvero poche: spazio a frutta, verdura e cereali pescando tra quella di stagione e utilizzare olio d’oliva. In più bere almeno due litri di acqua al giorno e ridurre il consumo di vino e alcolici.

Dieta da 1400 calorie antistress, il menù

A colazione tutti i giorni 150 ml di latte parzialmente scremato, 40 g di pane integrale con un cucchiaino di marmellata o miele.

LUNEDÍ

Per pranzo 170 g di pesce spada ai ferri, 180 g di pomodori con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e basilico fresco, 50 g di pane. La sera invece 80 g di spaghetti con le vongole in bianco, 60 g di spinaci in insalata con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, 200 g di ananas fresco.

MARTEDÍ

A pranzo 70 g di spaghetti con aglio, olio e peperoncino, 70 g di fagioli conditi con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, 100 g di pesche. A cena 1 hamburger con 100 g di spinaci bolliti, 50 g di pane.

MERCOLEDÍ

A mezzogiorno 70 g di pasta con un cucchiaino di olio extravergine e parmigiano, 100 g di petto di pollo ai ferri. Per contorno 60 g di insalata condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, una pesca. A cena invece passato di verdura, 60 g di prosciutto crudo magro, 200 g di zucchine bollite e 50 g di pane.

GIOVEDÍ

A pranzo 70 g di riso con sugo di pomodoro leggero, una bistecca di manzo da 100 g, 180 g di peperoni con un cucchiaino di olio extravergine di oliva. A cena una frittata di 2 uova con verdure, 200 g di carote crude con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, una mela.

VENERDÍ

A mezzogiorno 70 g di pasta con 100 g di melanzane grigliate, 100 g di ricotta vaccina, 50 g di insalata verde con 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva. Per cena spiedini misti di pesce con fagiolini bolliti, 50 g di pane, 180 g di frutti di bosco.

Inoltre tutti i giorni come spuntino un vasetto di yogurt magro, bianco o alla frutta oppure un frutto fresco e per merenda una banana o una mela.