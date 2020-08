Demet Özdemir, look total white: Sanem di Daydreamer è una dea – Foto

Demet Özdemir, pantalone bianco e top candido corto per un look total white che esalta la sua indiscutibile bellezza: la foto.

Demet Özdemir, la Sanem di Daydreamer Le ali del Sogno, continua ad incantare i fans. L’attrice, su Instagram, dove è seguita da 10,4 milioni di persone, con una foto in cui sfoggia un look total white formato da top a pantalone bianco, manda in delirio i suoi followers portando a casa migliaia di like e complimenti.

Demet Özdemir, tutti pazzi per Sanem di Daydreamer: boom di like per lei

Top bianco, pantalone dello stesso colore con una cintura che esalta il punto vita, scarpe sportive e un sorriso spettacolare rendono la foto che vedete qui in alto assolutamente meravigliosa al punto da aver regalato a Demet Özdemir che i fans considerano spettacolare, più di 557mila like e più di 5700 commenti.

Numeri mostruosi per l’attrice che, con un look acqua e sapone, sta letteralmente facendo impazzire i fans italiani che, ogni giorno, seguono in massa le avventure di Sanem, il personaggio che interpreta della soap opera Daydreamer Le ali del sogno e di Can, interpretato da Can Yaman che, a sua volta, con una camicia bianca che ha messo in risalto i muscoli ha fatto impazzire i suoi ammiratori.

Demet che in patria è una vera e propria star, si sta facendo strada anche in Italia al punto che molti fans sperano di vedere in onda altri suoi lavori esattamente come per Can Yaman. Il feeling, poi, che i due attori hanno sfoggiato sul set, hanno scatenato i rumors su una presunta storia d’amore, ma Demet e Can si sono sempre dichiarati single.

Sui social, dunque, Demet continua a regalare foto e momenti della sua vita privata ai fans sfoggiando anche le sue doti danzanti. La sua carriera, infatti, è iniziata come ballerina e nel video che vedete qui in alto e che ha ottenuto più di 5 milioni di visualizzazioni, sfoggia non solo il fisico, ma anche il suo indiscutibile talento. Demet Özdemir che i fans considerano spettacolare, dunque, mostra di essere un’artista a 360 gradi.