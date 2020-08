Can Yaman bellezza disarmante: smoking e capelli corti – Foto

Can Yaman, in smoking e con i capelli corti, sogno proibito di tutte le donne: l’attore di Daydreamer Le ali del sogno fa impazzire tutti.

Smoking, capelli corti e sguardo sensuale per Can Yaman che, con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, ha mandato in tilt i fans, letteralmente innamorati di lui. L’attore turco che è ormai diventato un vero e proprio sex symbol anche in Italia dove i fans aumentano sempre di più anche grazie al successo che sta ottenendo la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno in cui recita accando ad una spettacolare Demet Özdemir.

Can Yaman spettacolare: il look elegante conquista tutti

Quasi un milione di like per la foto che vedete qui sopra per Can Yaman che fa impazzire tutti sia quando sfoggia un look selvaggio con capelli corti e outfit casual, sia quando indossa abiti più eleganti come quello che vedete qui. Una bellezza disarmante, sostengono i fans italiani che stanno diventando sempre più numerosi. Dopo essere diventato una star in Turchia, Can è famosissimo anche in Italia come dimostrano i numerosi commenti che i followers italiani lasciano sotto le sue foto.

“Come si fa a essere perfetti indossando uno smoking con uno 40 gradi all’ombra? Unico”, “Bello come il sole”, “Ma cosa sei? Un sogno meraviglioso”, “Ragazzo mio tu togli il fiato !!!!! Complimenti alla tua mamma”, “Mamma mia che schianto”, sono solo alcuni dei tantissimi commenti che è possibile leggere sotto le foto che pubblica su Instagram



Sempre più innamorati del protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno, i fans italiani sperano che Alfonso Signorini riesca a fare il colpaccio convincendolo a diventare un concorrente del Grande Fratello Vip 5 che partirà a settembre, in prima serata su canale 5.