Scopri se e quanto sei una persona autoritaria in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi ha un modo tutto personale di affrontare la vita. C’è chi preferisce prenderla di petto e chi finisce con il farsi travolgere da ogni più piccolo cambiamento. Allo stesso tempo ci sono quelli che sanno farsi valere e quelli che invece non riescono mai a farlo del tutto. Il modo di essere è fatto di mille e più sfaccettature che, tutte insieme compongono la persona. Un insieme di modi di fare, agire e pensare che non sempre si conoscono del tutto e che a volte si fa fatica a controllare. Tra questi, uno che non si prende spesso in considerazione riguarda l’essere autoritarie.

Chi lo è, infatti, non ne è sempre cosciente e ciò può creare dei problemi anche importanti nelle relazioni. E visto che essere o meno autoritarie dipende dal carattere, dalle esperienze vissute ma anche dall’influenza delle stelle, oggi cercheremo di capire se lo siamo. E per farlo analizzeremo il segno zodiacale di nascita. Pronta a scoprire quanto sei autoritaria e quanto lo sono le persone che ti circondano?

Scopri se sei autoritaria in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Non troppo autoritaria ma capace di farti sentire

In quanto nata sotto il segno zodiacale dell’Ariete, il tuo modo di essere è così spontaneo e alla giornata che definirti una persona autoritaria sarebbe un po’ troppo. C’è da dire, però, che sei una in grado di farsi valere e che quando ritiene sia il caso non si fa problemi a farsi sentire. Questo tuo modo di essere, agli occhi degli altri può giungere come un po’ autoritario. Una cosa che spiazza perché va un po’ contro il tuo modo di vivere e di porti con gli altri. Basta conoscerti un po’ per capire che quello che sembra un modo di essere autoritario è in realtà legato alla tua determinazione e alla capacità con cui sai sempre dire quello che vuoi dalla vita e anche dalle persone. Una cosa che non significa pretendere ma esprimersi senza troppa paura di come si viene percepiti. E tutto, considerando che se lo volessi, potresti davvero essere autoritaria. Cosa che ogni tanto, seppur in modo scherzoso, riesci a fare con gli amici più stretti e con il partner.

Toro – Per nulla autoritaria, o quasi…

Tu sei per il vivi e lascia vivere. E quando si è come te, essere autoritarie è davvero impossibile, o quasi… Se ci sono situazioni che consideri spinose o che ti fanno star male, infatti, non perdi tempo e porti subito avanti le tue pretese. In questi casi, che c’è da dirlo sono piuttosto rari, sai come farti sentire e diventi così autoritaria da fare quasi paura. Per il resto, sei la dolcezza fatta persona e hai un modo di essere che emana una tale serenità che anche chi si trova a dover fare quanto chiedi, lo fa quasi sempre di buon umore. Quindi, fatta eccezione per situazioni davvero oltre il limite, sei una persona che non è mai autoritaria e che sa farsi ascoltare anche senza pretendere nulla. Il che a dirla tutta, farebbe di te un’ottima leader. Ma quella è un’altra storia.

Gemelli – Autoritaria solo se ti arrabbi

Anche tu non rientri tra i segni più autoritari dello zodiaco. E ciò vale anche se ogni tanto ci provi, pretendendo qualcosa da chi ritieni sia in grado di concedertela. Qualcosa in te, però, sembra non convincere del tutto. E ciò ti porta a non avere mai i risultati che vorresti. Una situazione che forse non sai come gestire ma che di certo ti rende singolare, specie quando finisci con l’arrabbiarti e la prendi sul personale. Situazione in cui, senza una ragione apparente, appari più convincente del solito, almeno fin quando, sbollita la rabbia non torni normale. Probabilmente, il miglior modo che hai per convincere gli altri a fare ciò che desideri è quello di puntare tutto sulla simpatia. Le persone che ti seguirebbero sono infatti più di quante credi. L’importante è mostrar loro solo la parte allegra e gioviale di te.

Cancro – Autoritaria in modo dispettoso

Per quanto tu appaia come una persona dolce e da coccolare, quando ti arrabbi o pretendi qualcosa non ne hai per nessuno. Ed è in quei momenti che diventi particolarmente autoritaria, venendo percepita un po’ come una despota. I tuoi modi di fare diventano infatti troppo aggressivi. E, uniti al tuo essere dispettosa quando qualcuno ti contraria, non aiutano la tua causa. Se vuoi davvero ottenere qualcosa è meglio puntare tutto sulla dolcezza. Perché la tua versione autoritaria o prepotente non piacciono e suscitano più un desiderio di darti contro che quello di seguirti. Per fortuna, la capacità di attirare simpatie con i tuoi modi di fare non ti manca.

Leone – Decisamente autoritaria

È indubbio che tu, come persona nata sotto il segno zodiacale del Leone, sia tra i segni dello zodiaco che vanno a braccetto con l’essere autoritari. Comandare gli altri e far valere il tuo pensiero è una cosa che ti piace e che ti da la sicurezza di poter contare su un mondo fatto esattamente come desideri. Nata per fare la leader non ti lasci mai scavalcare da nessuno e sei sempre pronta a farti valere, a prescindere dal contesto in cui ti trovi. Il tuo modo di essere è sicuramente l’ideale per avere successo in ambito professionale ma può crearti qualche problema nelle relazioni. Non tutti, infatti, sono pronti a farsi bacchettare da te. E tante volte, sei così presa dal cercare di far girare le cose come desideri da non renderti conto di esagerare un po’ con le pretese. Un aspetto sul quale hai sicuramente molto da lavorare ma che una volta compreso potrai migliorare al fine di trovare il modo migliore per farti valere. E tutto senza risultare una despota.

Vergine – Decisa ma non autoritaria

Per quanto i tuoi modi spesso decisi e poco empatici possano dare un’idea diversa della cosa, non rientri esattamente tra i segni più autoritari dello zodiaco. Ciò dipende dal fatto che non sempre sai cosa pretendere dagli altri. E a ciò si unisce il tuo modo di essere sopra le righe, specie per ciò che concerne le relazioni. Se sul lavoro sai farti valere e dettare regole senza preoccuparti, nella vita di tutti i giorni tendi ad avere un atteggiamento diverso. Il che passa dal non sapere come muoverti e tentennare all’avere alti e bassi emotivi che più che convincere gli altri a seguirti li spingono ad allontanarsi o a guardarti con le idee confuse. Lavorare sul tuo modo di trattare conoscenti e amici, ma sopratutto le persone a cui tieni, è sicuramente la scelta giusta per imboccare una strada che ti porti ad essere più convincente e a riuscire a farti ascoltare, esattamente per come desideri.

Se vuoi scoprire se e quanto sono autoritarie le altre sei donne dello zodiaco, clicca su successivo.