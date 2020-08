Come capire se sei asessuale: cenni da non sottovalutare e tutte le...

Il mondo delle relazioni può essere difficile e complicato, soprattutto se non ci sembra di rientrare negli standard della società. Leggi i segnali che possono farti capire se sei asessuale.

Essere diversi non è mai un male. O almeno così dovrebbe essere.

Nella società di oggi è purtroppo ancora difficile liberarsi da preconcetti e pregiudizi che ci sono stati imposti fin da bambini.

A volte sembra che avere una relazione stabile sia l’unica cosa che conta.

Ma non è sempre così; forzarsi ad avere relazioni anche intime quando non ne sentiamo il bisogno potrebbe voler dire che sei asessuale.

Asessuale o no? Gli indizi da non sottovalutare per capirsi meglio

Innanzitutto è meglio chiarire: essere asessuali non vuol dire essere malati.

L’asessualità è un orientamento particolare, ancora poco conosciuto ed accettato ma niente di più.

Se pensate di essere asessuali è importante partire da un percorso di conoscenza e ricerca personale.

I segnali a cui fare attenzione sono:

Quando provi attrazione nei confronti delle altre persone il sesso non è mai contemplato.

nei confronti delle altre persone il non è mai contemplato. Non senti il bisogno di dedicarti alla masturbazione .

senti il bisogno di dedicarti alla . Non hai mai avuto rapporti intimi e non desideri averli.

hai mai avuto e non desideri averli. Preferisci fare qualsiasi altra cosa che ti piace piuttosto che avere rapporti intimi .

che ti piace . L’intimità (tua e degli altri) non ti incuriosisce : non hai domande o curiosità particolari, anzi.

(tua e degli altri) ti : non hai domande o curiosità particolari, anzi. Consideri i tuoi impulsi sessuali fastidiosi . Ti distraggono da quello che vorresti fare e ti creano un problema.

. Ti distraggono da quello che vorresti fare e ti creano un problema. La sessualità nei film, nelle serie tv (ecc.) ti provoca disagio o noia.

Attenzione: il rapporto con la sfera intima di ognuno è delicato e personale. Non è possibile ridurre tutto ad una lista di requisiti da spuntare e forse non è neanche necessario.

Questi segnali possono aiutarci a capire se le nostre difficoltà derivano da questo orientamento (che abbiamo ignorato fino ad ora) oppure se sono frutto di altro.

La società, standard familiari e religiosi sono tutti fattori che possono influire sulla nostra sfera intima: non c’è niente di male!

Il mondo delle relazioni, poi, è estremamente vario: da chi vuole fare l’amore con gli spettri alle tecniche per vivere di nuovo a pieno l’intimità non c’è relazione che non abbia la sua particolarità!

Essere asessuali, in fondo, non vuol dire niente di che. Essere consapevoli del proprio corpo e dei propri bisogni, non forzarsi o piegarsi ai desideri degli altri, d’altro canto, è quello che conta.

E ricordate: per quanto strani vi possiate sentire… non siete mai da soli!