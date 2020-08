Allegra Luna, lady Candreva coccola il marito: la dedica su Instagram

Allegra Luna, moglie del calciatore interista Antonio Candreva, gli ha dedicato parole al miele su Instagram. La coppia si gode il meritato riposo dopo gli impegni di campionato – in attesa degli appuntamenti di Europa League – per il centrocampista nerazzurro.

“Se non ci fossimo innamorati, ci saremmo comunque scelti come migliori amici”, così Allegra Luna – moglie del calciatore interista Antonio Candreva – si rivolge al marito su Instagram. Dedica speciale nel pieno delle vacanze estive per suggellare un amore mai scalfito. Al termine di un anno particolare per il calciatore, che è arrivato secondo in campionato con la sua Inter dopo un periodo di stop a causa del lockdown, fatto di stress e obiettivi importanti da raggiungere.

Terminata la Serie A, infatti, c’è l’Europa League da provare a portare a termine: non mancano le voci di mercato, in primis sull’allenatore nerazzurro, a destabilizzare l’ambiente. Così qualche certezza in più, a Candreva, la fornisce Allegra. Innamorata persa del talento romano che ha sempre accompagnato in ogni sua avventura sportiva e professionale, nel mezzo tenerezze, coccole e tanto amore. I due condividono anche la passione per le auto – assai note le foto in Ferrari – e per il fitness.

Candreva, coccole e calcio: la dedica della moglie sui social

Antonio Candreva, durante la quarantena, si è allenato sotto la supervisione della moglie: non un preparatore atletico ma quasi, a tratti più severa ed esigente di Antonio Conte. A fine allenamento, però, scattavano abbracci e baci rigeneranti. Particolare che Conte non può garantire. A parte questo, se l’annata del centrocampista è da incorniciare, il merito è anche di una moglie presente e pienamente coinvolta nelle attività della sua dolce metà.

Amore e lavoro vanno a braccetto per entrambi. Vita sana e dolcezza sono all’ordine del giorno, anche con qualche invitante fuori programma che la coppia posta – eccezionalmente – sui social. Mai volgari, sempre uniti da una passione radicata e profonda. Ennesima dimostrazione di quanto il successo non cambi ma valorizzi determinate priorità, dentro e fuori dal campo. In amor non sempre vince chi fugge, spesso ha la meglio anche chi segna. E Candreva, in particolar modo quest’anno, ne sa qualcosa.

Visualizza questo post su Instagram I nostri abbracci ad ogni fine partita …torneranno!!! @antoniocandreva #mimanchi #scattirubati Un post condiviso da ☾ (@allegra.luna) in data: 21 Giu 2020 alle ore 2:01 PDT

