Alessandro Di Battista diventa padre durante il suo compleanno – FOTO

Alessandro Di Battista è diventato papà. E’ un grande giorno per l’ex deputato del Movimento 5 stelle che oltre a festeggiare la nascita del suo secondo figlio, compie anche gli anni. E quale regalo migliore se non l’arrivo di Filippo, questo è il nome che ha scelto per il piccolo.

Di Battista e Sahra Lahouasnia hanno annunciato il lieto evento sui social.