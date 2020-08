Uomini e Donne, Tara contro Cristina Incorvaia: “Ci pensa l’avvocato”

Tara Gabrieletto di Uomini e Donne ha replicato alla recenti dichiarazioni di Cristina Incorvaia sul suo ex Cristian Gallella.

Tara Gabrieletto dopo aver annunciato la fine della sua relazione con Cristian Gallella, conosciuto durante il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne, è tornata di nuovo al centro della cronaca rosa, da cui era sparita da qualche tempo. Sopratutto l’ex corteggiatrice è tornata al centro dell’attenzione quando Cristina Incorvaia, ex dama del Trono Over, ha ammesso in una recente intervista di aver avuto una relazione con Gallella, molto tempo fa, e di non averli mai visti insieme come una coppia che potesse durare a lungo nel tempo.

Tali dichiarazioni, ovviamente, sono state girate alla diretta interessa che non ha reagito di certo bene. Tara, in un primo momento, ha contattato privatamente Cristina per chiederle di smetterla di parlare di suo marito, perché nonostante si siano lasciati sono ancora legalmente sposati, ma quest’ultima non ne ha voluto sapere e ha riportato la loro conversazione pubblicamente.

Anche queste nuove dichiarazioni, come facilmente immaginabile, sono state girate a Tara che ha prontamente commentato il tutto sul suo profilo Instagram.

“Ragazze volevo tranquillizzarvi sulla questione” ha esordito l’ex di Cristina Gallella. “Ci penserà il mio avvocato e ci sarà un sacco da divertirsi” ha proseguito l’ex tronista. “Così vediamo se poi passa la voglia di mettervi il nome mio e di mio marito, si perché lo è ancora, in bocca, soltanto per far parlare ancora di voi” ha aggiunto Tara Gabrieletto contro Cristina Incorvaia.

“Sono convinta che in questo modo vi passerà la voglia di continuare a farlo”.

Tara di Uomini e Donne stronca Cristina: “Non brilla di luce propria”

Tara Gabrieletto, prima di salutare i suoi fedeli sostenitori che le hanno girato tutto il materiale contro Cristina Incorvaia del Trono Over, ci ha tenuto a lanciarle un’ultima frecciata come soltanto lei sa fare.

La moglie di Cristian Gallella ha insinuato che Cristina non è solita brillare di luce propria e per questo motivo finirebbe sempre per parlare di terze persone. In quanto soltanto in questo modo riuscirebbe ad attirare l’attenzione dei media su di sé, altrimenti da sola non sarebbe in grado.

“Io non considero nessuno” ha precisato Tara Gabrieletto di Uomini e Donne. “Mi fanno abbastanza ridere perché non sono in grado di brillare di luce propria ma sono costretti a fare il nome di terze persone” ha aggiunto l’ex di Cristian, tra l’altro di recente lui ha rotto il silenzio sulla rottura. “Senza non se li calcola davvero nessuno” ha concluso l’ex corteggiatrice.

Almeno per il momento Cristina Incorvaia di Uomini e Donne non ha ancora replicato di fronte alla frecciata appena servita, ma il pubblico sembra essere tutto dalla parte di Cristian e Tara nonostante la loro storia sia giunta al capolinea.