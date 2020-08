Taylor Mega pubblica il suo primo libro: “La bambina che non c’è più”

Taylor Mega, opinionista di Barbara d’Urso a Live, ha scelto di pubblicare il suo primo libro: “La bambina che non c’è più”.

Taylor Mega è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle fedeli opinioniste di Barbara d’Urso, anche se per un periodo non ha fatto parte dei programmi della conduttrice a causa di un brutto litigio avuto in diretta, e per dire sempre ciò che pensa anche se la sua versione della storia più risultare scomoda.

Per questo motivo, non appena gli utenti della rete hanno letto il recente annuncio dell’influencer, sono rimasti profondamente colpiti e curiosi di saperne di più sul suo nuovo progetto. Quale? La pubblicazione del suo primo libro.

Taylor Mega pubblica il suo primo libro dopo aver fatto pace con Barbara d’Urso. Il titolo del manoscritto è La Bambina che non c’è più e racconta al pubblico la storia dell’influencer più discussa degli ultimi tempi.

“Ci sono alcune storie da cui non puoi scappare” ha scritto Taylor sul suo profilo Instagram. “Qui troverete tutte le mie verità” ha aggiunto.

La bambina che non c’è più: quando esce il primo libro di Taylor Mega

Se siete curiosi di leggere il libro di Taylor Mega, ci sono alcune informazioni che dovete assolutamente sapere per procurarvi la vostra copia del manoscritto, che sembra strizzare l’occhio a quello delle sue colleghe, come il best seller di Giulia De Lellis fino alla recente pubblicazione del volume di Giulia Salemi.

Il libro di Taylor, come nei casi precedentemente elencati, è opera della Mandadori e lo trovate al costo di 15 euro 90. Quando esce il libro di Taylor Mega, invece, è tutt’altro discorso. Il libro sarà disponibile soltanto dopo la fine del periodo estivo e sarà acquistabile, anche se al momento è in pre ordine, il 15 settembre.

Taylor, che di recente è stata protagonista di un enorme malinteso su Instagram, è pronta a raccontarsi come non mai al suo fedele pubblico.

La bambina che non c’è più di Taylor Mega sembra però essere leggermente più introspettivo rispetto ai volumi pubblicati dalle sue colleghe, ma riuscirà ad ottenere il loro stesso successo? Staremo a vedere, in fondo non manca così tanto all’uscita.