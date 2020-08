Con lo sformato di patate e panna al forno non potete davvero sbagliare. Un piatto semplicissimo negli ingredienti ma ricco di sapore

Ormai lo sapiamo bene: le patate sono un alimento versatile, adatto a molti tipi di ricette e di preparazioni. Ma quelle al forno hanno sempre un fascino particolare e oggi portiamo a tavola lo sformato di patate e panna, un piatto regale.

All’apparenza può sembrare una ricetta pesante, poco adatta a chi ad esempio è a dieta. In realtà però ha meno calorie di quelle che possiamo immaginare e soprattutto è un piatto adatto a diversi usi. Potete servirlo come antipasto, come contorno ma diventa anche un piatto unico se arricchito da prosciutto cotto, salsiccia, oppure formaggi diversi. Ed è anche un’idea intelligente da portare sul posto di lavoro come pranzo, oppure in spiaggia o in montagna.

Sformato di patate e panna al forno, la ricetta

Lo sformato di patate e panna può essere conservato in frigo per 3 giorni al massimo, ma è anche possibile congelarlo da cotto. Una volta tirato fuori dal freezer basterà passarlo in forno o al microonde per averlo gustoso come appena preparato.

Ingredienti

6 patate di media grandezza

2 cipolle bianche

2 uova

1 bicchiere di latte

125 ml di panna fresca

150 grammi di fontina

1 spicchio d’aglio

parmigiano grattugiato

1 noce di burro

sale

pepe

Preparazione:

Sbucciate le le patate, lavatele e tagliatele a fette sottili aiutandovi con una man

dolina. Quindi sbucciate anche le cipolle, affettatele e cuocetele in una padella con una noce di burro a fuoco dolce. Devono stufarsi, per questo allungate con un pochino di acqua e aspettate che diventino morbide ma non dorate.

All’interno della teglia per lo sformato strofinate lo spicchio d’aglio pelato e poi cominciate a preparare gli strati. Uno di patate, uno di cipolle, uno di fontina tagliata a fettine. Salate ogni strato e continuare fino a esaurimento degli ingredienti.

Accendete il forno statico a 180° e poi sbattete le uova con la panna, il latte e il parmigiano grattugiato, regolando di sale e pepe. Versate tutto il composto sulle patate e mettete la teglia on forno già caldo.

Cuocete per 50-60 minuti in modo che tutte le patate siano cotte. Sfornate, lasciate rapprendere per qualche minuto e servite caldo, oppure tiepido.