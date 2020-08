Scopri quanto sono onesti i segni dello zodiaco e cosa aspettarti da ognuno di loro.

Quando si parla di persone e delle loro caratteristiche, una tra le più difficili da trovare e da riconoscere è sicuramente l’onestà. Tutti si spacciano per persone oneste ma in realtà trovarne che lo siano davvero risulta sempre più difficile. C’è anche da considerare il fatto che l’onestà è qualcosa di ben più ampio di quanto si pensi e che non sempre si riscontra in tutte le situazioni. Così, possono esserci persone oneste con se stesse, altre che lo sono nel lavoro, altre che lo sono in amore, etc… Essere onesti dipende da tante cose e non sempre è coinvolta solo la bontà d’animo.

Si può essere onesti con chi si ama ma considerarsi in guerra con il resto del mondo, agire onestamente solo con persone che si reputano meritevoli di ciò e scegliere di non esserlo con nessuno. Ciò che conta è imparare a riconoscere ciò che contraddistingue le persone davvero oneste da quelle che fingono solo di esserlo. E per farlo può essere utile considerare il segno zodiacale e, ovviamente, l’ascendente, di chi ci circonda. Almeno in parte, infatti, l’essere o meno onesti dipende anche da questo particolare.

I segni zodiacali che sono onesti e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli che sono onesti solo quando devono dire quello che pensano

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non sono tra le persone più oneste dello zodiaco. Altamente competitivi e sempre pronti a puntare alla meta, possono arrivare ad ingannare chi hanno davanti e tutto solo per poter fare qualche passo in più verso il loro obiettivo. Quando si tratta di dire ciò che pensano, però, i nativi del segno finiscono con il mostrarsi più onesti che mai. E lo sono al punto da risultare quasi sfacciati ed incuranti dei sentimenti altrui. La verità è che non sanno tenersi le cose per se. E questo aspetto tende ad emergere spesso, dando anche la falsa illusione che si tratti di persone delle quali potersi sempre fidare. La verità è che è molto importante imparare a stare attenti in loro presenza. Consapevoli dell’impressione che fanno, tendono infatti ad approfittarsene per tendere trappole alla prima occasione.

Toro – Quelli che sono onesti con le persone che amano

Per quanto siano di norma tranquilli e sempre ben disposti verso gli altri, i nativi del Toro sanno anche ingannare chi hanno attorno. E se ritengono di doverlo fare non si fanno remore di alcun tipo. La loro onestà emerge infatti solo con le persone che amano e delle quali si fidano ciecamente. Con amici intimi, parenti e partner di lunga data, danno quindi il meglio di se. In generale, però, non c’è sempre da fidarsi. Anche se non sono soliti confezionare bugie su misura, i nativi del segno sono infatti molto abili a raggirare la verità, inserendo variazioni che alla lunga rappresentano grandi bugie. Una cosa che fanno così bene e con dei modi così innocenti da non instillare il benché minimo dubbio in chi si trova ad ascoltarli. Un particolare al quale è bene prestare attenzione, specie in affari o in quei campi in cui i nativi del segno si sentono in guerra.

Gemelli – Quelli che sono onesti solo quando vogliono

I nati sotto il segno dei Gemelli sono famosi tra i segni solitamente più bravi ad ingannare gli altri. Ciò dipende dal fatto che sanno farlo con dei modi difficili da cogliere e agendo sempre dopo essersi conquistati la fiducia degli altri. Questo atteggiamento che in effetti gli appartiene sotto diversi punti di vista, tende a manifestarsi in base all’umore e alle circostanze del momento. Di solito tendono ad essere poco onesti con le persone alle quali non tengono o con cui si sono trovati in disaccordo su qualcosa. Se i rapporti sono buoni, si sforzano sempre di mantenere una certa onestà di fondo e tutto perché sanno che se iniziassero a venir meno a questo patto con se stessi, rischierebbero di perdere il controllo della cosa. Per fortuna si tratta di segni in grado di conoscersi abbastanza da capire come muoversi di volta in volta e da arrivare a prendere decisioni importanti anche pensando ai rapporti che hanno con gli altri. Di certo, però, capire se e quando stanno mentendo o quando stanno avendo un comportamento poco onesto è davvero difficile. E questo a che se li si conosce da tempo.

Cancro – Quelli che sono onesti a piccole dosi

I nativi del Cancro non rientrano tra i segni più onesti dello zodiaco. Ciò dipende dal fatto che anche se non arrivano quasi mai a mentire del tutto, sono soliti dire tante piccole bugie che mescolano con altrettante piccole verità. Il tutto mescolato ad omissioni di diverso tipo li porta a creare delle situazioni piuttosto dubbie e delle quali è difficile avere il controllo. Così, anche se il loro modo di fare può lasciar pensare che siano sempre sinceri, è bene ricordare che i nativi del segno hanno una loro condotta morale. E se decidono che qualcuno merita azioni poco oneste da parte loro sono pronti a metterle in atto senza sentirsi minimamente in colpa. Anzi, nel farlo agiranno sempre con il sorriso e con dei modi del tutto insospettabili. Cosa che sono pronti a fare anche con persone che amano ma con le quali si trovano in disaccordo o nel bel mezzo di una lite. Aspetto da ricordarsi sempre quando si ha a che fare con loro.

Leone – Quelli che non spiccano per onestà

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non sono disonesti. C’è da dire, però, che non sono neanche persone che spiccano per la loro onestà. Quando hanno a che fare con gli altri cercano infatti di tirare sempre acqua al proprio mulino. E se per farlo hanno bisogno di manipolare le cose non esitano a farlo. Ciò li porta quindi a non essere quasi mai del tutto sinceri e a riservare agli altri dei trattamenti che si legano più ai loro momenti del bisogno che al rapporto che c’è tra loro. Fidarsi al 100%, quindi, non è mai consigliato. E questo perché, per quanto possa apparire, sinceri, sono in realtà persone la cui mente è sempre in fermento. Ciò significa che in qualsiasi momento può arrivare qualche sorpresa da dover gestire e che per loro sarà del tutto naturale aver messo in atto. Dopotutto, in amore e in guerra è tutto lecito. E per loro si tratta sempre di questioni che riguardano l’amore (per le persone, per il lavoro e per se stessi) o, appunto, la guerra.

Vergine – Quelli che sono onesti in superficie

I nativi della Vergine non sono tra quelli che si possono definire disonesti. Ciò nonostante non spiccano neppure di onestà. Il loro modo di intendere la vita è molto particolare e fa di loro persone che vanno prese di volta in volta e in base alla situazione del momento. Sebbene siano soliti dire sempre quello che pensano, i nativi del segno sono infatti sempre pronti a cambiare le carte in tavola per far si che le cose volgano in loro favore. Non amano perdere e ancor meno passare per quelli che sono dalla parte del torto. E questo particolare li rende più che mai bisognosi di modificare le cose. Un atteggiamento che mettono in atto prima di tutto con se stessi, giustificandosi e creandosi una realtà solo loro e che sia comoda per la loro mente. Realtà dalla quale dipendono tutte le cose che faranno e che diranno. Ebbene, anche se non sempre lo fanno consciamente, pur di rendere vero ciò che hanno deciso di credere sono pronti a tutti, persino ad essere poco onesti con chi gli sta intorno. Atteggiamento per certi versi pericoloso ma, fortunatamente, anche piuttosto prevedibile.

