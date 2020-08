Ecco quali sono le cinque piante che non muoiono mai: da pollici...

Agosto è iniziato! Tra temperature bollenti e vacanze programmate o last minute, scopriamo insieme le piante che resistono anche al più tenace… pollice nero!

Gli amici ti prendono in giro, i fiorai ti guardano con terrore e i cespugli tremano quando passi loro vicino.

Sei un killer di piante.

Non preoccuparti, lo siamo stati tutti.

C’è chi nasce con il pollice verde, chi faticosamente impara a gestire le sue amiche verdi e chi compra fiori ed arbusti a tutto spiano per vederli morire poco dopo.

Nanni Moretti in uno dei suoi film chiedeva ad un vaso rinsecchito: “hai troppo sole? poco sole? cos’è che vuoi più acqua, meno acqua? perché non parli? rispondi!”

E visto che le piante di norma non rispondono, vediamo insieme quali sono quelle che resistono anche ai killer più spietati!

Pollice nero: è ora di dire basta

Che tu sia un esperto di piante o alle prime armi, una cosa è certa: l’estate è il momento peggiore.

Ci sono molti modi per prendersi cura delle nostre piante ed innaffiarle anche quando non siamo a casa ma perché non aiutarsi un po’?

Tra i tipi di piante che sono impossibili da uccidere noi vi consigliamo queste cinque:

Sansevieria: questa è una specie erbacea sempreverde. Non teme la poca luce e le poche irrigazioni: potete partire tranquilli! Lasciandola in vista di una finestra e assicurandovi di darle un bicchiere d’acqua quando tornate avrete fatto il vostro lavoro. Aloe vera: ve ne avevamo già parlato, l’aloe è veramente la pianta dai mille utilizzi. Anche questa specie, se lasciata a se stessa, prospera e cresce senza problemi. Un’alleata infallibile per avere la casa sempre… verde! Pothos: state attenti se avete degli animali domestici; il Pothos può risultare velenoso per gli amici a quattro zampe! In ogni caso è una pianta che non ha bisogno davvero di niente, a stento del terreno! Cresce benissimo anche se immersa in un vaso pieno d’acqua e preferisce essere collocata in alto, in modo da poter penzolare verso il pavimento. Giglio della Pace: semplicissimo da curare e facilmente reperibile, questa pianta è ideale per chi vuole ravvivare l’ambiente con qualche tocco di colore bianco. Esattamente come il Pothos, però, non è adatta a chi ha animali: può risultare tossica. Camomilla: la camomilla è una pianta comunissima che spesso non viene coltivata in casa. Eppure è bella da vedere ed il suo profumo aiuta a rilassarci; se scegliete di comprarne un vaso state sicuri che non troverete brutte sorprese al vostro rientro dalle vacanze.

Siete pronti a diventare veri e propri esperti di piante partendo da quelle… indistruttibili?