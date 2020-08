Francesco Monte e Isabella avvistati a Civitanova Marche – FOTO

Francesco Monte e la sua compagna Isabella De Candia sono stati avvistati a Civitanova Marche. Dove sarà diretta la giovane coppia?

Francesco Monte è stato paparazzato da una nostra fonte insieme alla sua fidanzata Isabella De Candia all’autogrill di Civitanova Marche, in direzione Pescara. La coppia si trovava in compagnia di un uomo, ma la nostra fonte non ha saputo dirci purtroppo molto di più sull’identità di quest’ultimo ma in uno scatto che ci è stato inoltrato sembra avere un confronto bell’acceso con il neo cantante.

Francesco Monte e Isabella De Candia sono stati paparazzati a Civitanova Marche, anche se lei purtroppo non campare nelle foto in questione, ma la nostra fonte ci assicura che c’era anche lei. I due staranno viaggiando per piacere oppure un nuovo progetto bolle in pentola?