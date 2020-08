Ascoltare musica mentre si corre migliora le performance e allevia la sensazione di fatica. La conferma arriva dalla scienza.

Chi è solito andare a correre saprà bene come le giornate in sui si sceglie di ascoltare musica, il tutto sembri più piacevole. Ebbene, secondo un recente studio sembra che la musica abbia proprio un valore positivo sull’attività fisica e in particolare sulla corsa.

Ascoltare della buona musica infatti aiuta sia a migliorare le performance che ad alleviare la sensazione di fatica. Il tutto per un risultato più ottimale e per una carica di energia più alta del solito.

Il ruolo della musica sulla corsa

La notizia arriva dalla Brunel University che recentemente condotto uno studio sull’influenza che la musica ha sula corsa. I dati emersi sono sorprendenti e decisamente a favore della musica. A detta del professor Costas Karageorghis che si è occupato dell’indagine Run With Me in collaborazione con AIR:RUN, ascoltare della musica mentre si corre aiuta infatti ad aumentare la frequenza dei passi del 5% e a ridurre il senso di fatica del 15%.

Un risultato sorprendente che avviene, però, solo se si ascolta la musica giusta.

Sempre secondo Karageorghis, infatti, la musica deve giocare un ruolo positivo sulla mente, in modo da dare più energia e da migliorare l’umore.

Affinché ciò avvenga è importante usare chiavi maggiori e se c’è un testo, questo dovrà essere positivo e stimolante.

La musica, dopotutto, esercita da sempre una funzione importante per la nostra mente. E ciò avviene perché è in grado di stimolare alcune aree specifiche del cervello.

Così come si tende ad ascoltare musica triste quando si è tristi e si ha bisogno di una sorta di culla fatta di note e nella quale adagiarsi, quando si corre è importante scegliere una musica attiva e dinamica, che abbia un testo positivo ed in grado di dare la carica. In questo modo si potrà contare su una performance migliore e su un’esperienza qualitativa che porterà a desiderare di ripetere il tutto.

Ovviamente, la musica risulta positiva anche quando si effettua la camminata veloce o se si decide di correre sul tapis rulant. Ciò che conta è sceglierne sempre una che sappia dare il giusto ritmo e che sproni a fare di più, aiutando al contempo a sentirsi più carichi e positivi che mai. In questo modo, l’allenamento porterà anche un miglioramento dal punto di vista dello scarico dello stress e della gestione delle emozioni.