Adele è dimagrita di 44 chili. I follower: “Sembri la quarta Ferragni”

Adele è dimagrita e diventa sempre più simile alle sorelle Ferragni: parola di follower (nei commenti sulla sua ultima foto).

Nel corso dell’ultimo anno Adele ha messo in atto un cambiamento incredibile sul suo corpo. Seguendo un ferreo regime dietetico la pop star internazionale ha detto per sempre addio ai suoi chili di troppo e ai problemi di salute che da essi derivavano.

La cantante non ha mai amato condividere in maniera ossessiva selfie e fotografie via social: il suo profilo Ig è un profilo assolutamente normale in cui compaiono fotografie di compleanno, qualche scatto in costume di carnevale o le foto delle gite in montagna con gli amici.

Quando Adele pubblica una foto, quindi, è un piccolo evento per i suoi follower, che si precipitano a commentare lo scatto e far arrivare il proprio like attraverso decine e decine di cuori.

L’ultima fotografia ad aver fatto scatenare una tempesta di commenti entusiastici è stato uno scatto casalingo in cui Adele si mostra con una lunga chioma riccia inginocchiata davanti alla TV che sta mandando immagini di Beyoncé.

Adele dimagrita e bellissima: “Sembri una delle sorelle Ferragni!”

Sembrano passati secoli da quando Adele era molto in sovrappeso e vestiva soltanto abiti ampi, sotto cui sembrava volersi nascondere.

A segnare il punto di non ritorno tra l’Adele di un tempo e l’Adele di oggi è stata la fotografia per i suoi 32 anni: la cantante si mostrava ai fan in forma meravigliosa, con le gambe in mostra su un paio di tacchi vertiginosi e con un abitino nero che le fasciava la figura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele) in data: 5 Mag 2020 alle ore 9:38 PDT

Da quella fotografia, scattata nel pieno dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, sono passati diversi mesi durante i quali la cantante ha preferito concentrarsi su temi di attualità, come la morte di George Floyd e le sue enormi conseguenze politiche.

La prima foto che ha ritratto di nuovo Adele nella sua splendida forma attuale è stata postata il 2 Agosto e vede Adele inginocchiata davanti alla televisione nel suo soggiorno.

Nel video si vede il più recente video di Beyoncé, rilasciato appena un giorno prima e facente parte del suo ultimo concept work Black Parade, con il quale l’artista intende celebrare la cultura nera e il black power.

“Grazie, mia regina, per farci sentire così amati attraverso la tua arte” ha scritto Adele, rendendo omaggio a una delle artiste verso cui la cantante ha sempre manifestato enorme stima e rispetto professionale.

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare che le “regine” ritratte nello scatto erano almeno due e non una sola. Maisie Williams, la famosissima Arya di Game of Thrones, ha anche lanciato un appello: “Sganciate una collaborazione!”

Molti follower però hanno sottolineato come ormai Adele possa entrare a far parte della famiglia Ferragni, considerando quanto la cantante britannica assomigli alla famosa influencer e al resto della sua famiglia.

Merito, probabilmente, anche della chioma bionda e mossa che la cantante sfoggiava nella fotografia.

Di certo Chiara Ferragni (e probabilmente anche la sorella Valentina) sarebbero ben felici di “accogliere” virtualmente Adele nella loro famiglia social. Chiara, in particolare, si è sempre battuta per l’accettazione del corpo femminile in tutte le sue forme e anche ultimamente ha deciso di mostrare le imperfezioni del proprio lato B per combattere l’idealizzazione dei corpi che si vedono su Instagram.

Valentina Ferragni è stata invece presa spesso di mira a causa dei suoi “chili di troppo” (che in realtà non ci sono) e per il suo fisico considerato da alcuni inadatto a essere quello di un’influencer. Mentre Valentina ha sempre tirato avanti a testa alta, cercando di rispondere meno possibile agli haters, spesso Chiara è intervenuta a gamba tesa in sua difesa (e anche a difesa di altre amiche).