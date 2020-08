I segni zodiacali che vivono male il passare degli anni

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che vivono male il passare degli anni e quali sono quelli che, invece, lo vivono abbastanza serenamente.

Quando si parla degli anni che avanzano, trovare un parere unico è decisamente difficile. Se fino ad una certa età, l’argomento sembra del tutto distante, ogni anno che passa le cose tendono a cambiare fin quando si arriva a non pensare ad altro o a prendere la cosa con filosofia. Di certo, andare avanti con gli anni è un argomento che non lascia indifferenti e che può essere affrontato in mille modi diversi.

Tra chi lo vive negativamente e chi riesce a trovarvi persino dei lati positivi, la reazione delle persone è davvero varia e rapportata a tanti aspetti come il carattere, gli esempi che si hanno in casa, la sensibilità e, almeno in parte, l’influenza delle stelle. Oggi, quindi, cercheremo di capire quali sono i segni dello zodiaco che vivono male il passare degli anni e quali, invece, riescono a prendere la cosa in modo propositivo e costruttivo.

Astrologia: Scopri come vivono il passare degli anni i vari segni dello zodiaco

Ariete – Quelli che vivono la cosa in modo pessimo

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono probabilmente uno dei segni che vive peggio il passare degli anni. Attivi ed energici, sono soliti puntare tutto sulla giovinezza e sulla possibilità di vivere alla giornata. Così, preferiscono non pensare al tempo che passa e alle modifiche che prima o poi dovranno apportare al loro stile di vita. Quando iniziano a scontrarsi in modo visibile con i primi segni del tempo, tendono a vivere la cosa malissimo. Possono diventare nervosi, inconcludenti e agitarsi per ogni più piccolo cambiamento. E tutto perché la loro paura più grande è quella di dover lasciare qualcosa per strada. Imparare a cogliere anche gli aspetti positivi e concentrarsi sulle tante cose nuove che possono fare sarebbe un modo per vivere con più leggerezza l’intero processo. Senza contare che sarà solo accettando il passare degli anni potranno capire come agire al meglio per mantenersi sempre in splendida forma.

Toro – Quelli che vivono la cosa con rilassatezza

I nativi del Toro sono pragmatici per natura e sanno fin da piccoli che la vita è un correre in avanti e mai il contrario. Per loro andare avanti con gli anni è un processo naturale contro il quale non possono far nulla e che pertanto va solo accettato. Una cosa che gli riesce molto bene, sopratutto se si pensa che tante delle loro scelte sono sempre improntate sul futuro e sui cambiamenti che sanno di dover compiere. Un modo di agire che mettono in pratica molto presto e tutto al solo scopo di non farsi cogliere impreparati. Per loro, infatti, vivere esperienze il più positive possibile è ciò che più conta. E sanno bene che per farlo non serve fermare il tempo ma accettarne lo scorrere seguendone le varie curve. La loro è quindi una forma di accettazione che tendono a vivere con rilassatezza in modo da farla propria e da prendere il meglio da ogni momento vissuto.

Gemelli – Quelli che prendono la cosa in modo sempre diverso

I nati sotto il segno dei Gemelli, hanno un modo di vivere le cose molto personale. Spesso il loro umore è dettato da ciò che fanno al momento o da emozioni che si portano dentro di continuo. Il loro amore per i cambiamenti li rende di norma persone in grado di accettare tutto quello che cambia. Al contempo, l’ignoto è qualcosa che gli fa anche paura. E da ciò dipendono molti dei loro alti e bassi e emotivi. Se si parla del passare degli anni, quindi, la loro opinione in merito può variar da un giorno all’altro e passare da positiva a negativa. Più in generale si può dire che non apprezzino molto il pensiero di essere destinati ad invecchiare. Questo è però anche un modo per sentirsi vivi ogni giorno e per prendere al meglio ogni momento della loro vita. Un modo di pensare che li aiuta molto e che li rende sempre in grado di ravvivare sia le loro giornate che quelle delle persone che li circondano. L’importante è non considerare i così detti momenti no. Cosa che per fortuna tendono a fare, lasciandoseli scorrere addosso.

Cancro – Quelli che non vivono affatto bene la cosa

I nativi del Cancro sono persone estremamente legate a tutto ciò che riguarda il passato. Per loro quindi, ogni singolo giorno rappresenta un momento in cui fare i conti con il tempo che passa e con cose che non potranno più tornare come prima. Oltre a rientrare tra i segni dello zodiaco che vivono peggio il passare degli anni, si può dire che i nativi del segno siano costantemente preoccupati dall’avanzare del tempo. Per loro, infatti, vivere con il pensiero di dover cambiare di continuo non è affatto piacevole e cercano sempre di non pensarci troppo per non deprimersi. Quando non possono farne a meno si incupiscono sempre e tutto perché fanno una gran fatica a trovare aspetti positivi. Basterebbe invece un po’ di impegno in più in tal senso per vivere le cose con più serenità e con la consapevolezza di poter prendere il meglio da ogni momento della loro vita.

Leone – Quelli che si sforzano ma non vivono benissimo l’idea del cambiamento

Per quanto i nati sotto il segno zodiacale del Leone cerchino sempre di mostrarsi solari e positivi su tutto, rientrano tra i segni dello zodiaco che gestiscono piuttosto male il passare del tempo. Ciò è dovuto in parte dalla paura di perdere parte del loro fascino e dalla consapevolezza di dover andare incontro a determinati cambiamenti. Estremamente dipendenti dall’opinione altrui, hanno sempre il timore di perdere qualcosa durante il loro cammino. Così se da un lato cercano di non pensarci minimamente, dall’altro si sforzano di fare del proprio meglio per rallentare questo processo. E nel farlo, troppe volte, finiscono con il perdere di vista alcuni momenti importanti che dovrebbero invece apprezzare di più. Accettare la propria avversione per il tempo che passa sarebbe un modo per conoscersi meglio e per imparare a scavarsi dentro al punto da cogliere gli aspetti che fanno più paura. Aspetti sui quali basterebbe lavorare un po’ per trovare un modo più positivo di vivere la cosa. Modo che li aiuterebbe a sentirsi decisamente più rilassati.

Vergine – Quelli che vivono malissimo al solo pensiero

I nativi della Vergine sono notoriamente molto negativi. Dover pensare al tempo che passa li porta quindi a ragionare sempre sugli scenari peggiori, finendo con il rovinargli l’umore. Purtroppo, il loro voler nascondere la testa sotto la sabbia li spinge a non considerare il problema e la cosa finisce con il renderli più nervosi che mai. Quando sbattono contro ciò che gli fa paura, si trovano infatti ad avere atteggiamenti difficili da comprendere e che a volte sono spinti verso l’eccesso. Un modo di fare che li porta a peggiorare le cose e a farli sentire per certi versi inadeguati. Accettare di vivere certe cose come un problema, gli consentirebbe di lavorarci su nel modo appropriato. Cosa che migliorerebbe sia loro vita che il rapporto con gli altri. Aspetto del quale dovrebbero davvero iniziare ad occuparsi.

