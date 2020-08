L’enigma che metterà seriamente alla prova il tuo spirito di osservazione

Questi puzzle visivi metteranno alla prova le tue capacità di osservazione. Di quanti secondi hai bisogno per trovare l’intruso?

Sei un astuto osservatore o solitamente noti poco o niente? Ci sono persone che sono in grado di captare e fissare moltissime informazioni grazie ad uno sguardo di pochi secondi. Altre non ci riuscirebbero neanche sforzandosi di osservare la stessa immagine per diversi minuti. Un vero peccato non avere un senso dell’osservazione sviluppato perchè potrebbe tornare utile in svariate occasioni in cui si richiede la registrazione e il confronto di più informazioni in tempi rapidi.

L’osservazione mette in relazione l’intuito e la logica, parametri essenziali per fare un ragionamento il più corretto possibile. Per allenare il proprio spirito di osservazione non c’è niente di meglio e di più divertente degli ENIGMI. Prova a risolvere quelli che ti proponiamo in questo articolo, cronometro del telefono alla mano, sfida tutti i tuoi amici sotto l’ombrellone, chi impiegherà più tempo a “visualizzare l’intruso” dovrà pagare il gelato!

Test: metti alla prova il tuo senso di osservazione e dimmi chi è l’intruso

Ti piace risolvere enigmi? Questo articolo fa al caso tuo. Esercita il tuo cervello e risolvi questi puzzle visivi, troverai le soluzioni alla fine. Mentre ti divertirai mettendo alla prova le tue capacità di osservazione ti eserciterai ad essere sempre più attento ai piccoli dettagli.

Immagine n. 1: Trova il quadrifoglio

Dove si nasconde l’unico quadrifoglio in questa immagine tra maiali colorati e milioni di trifogli?

Immagine n. 2: Trova l’unico gatto in mezzo ai gufi



Immagine n. 3: Trova il panda nascosto tra i pupazzi di neve



Immagine n. 4: Trova il panda in questa città innevata



Immagine n. 5: Trova il panda tra queste persone mascherate



SOLUZIONI DEL TEST:



Intruso n. 1. Ecco dove si trova il quadrifoglio

Intruso n. 2. Ecco dove si nasconde il gatto

Intruso n. 3. Ecco dove sta il panda

Intruso n. 4. Il panda si trovava sul tetto

Intruso n. 5. L’ultimo panda era nascosto qui.