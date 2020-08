Ecco il test che ti rivelerà la tua FILOSOFIA DI VITA

Sai già qual’è la tua filosofia di vita? Guarda questa immagine… qual’è la tua scelta? La tua risposta ti rivela come ti comporti nella vita.

La vita altro non è che un cammino, un percorso che ognuno di noi è chiamato a percorrere ed ognuno di noi lo fa in modo diverso. C’è chi lo fa con poco spirito e poca volontà, osservando il tragitto e facendo piccoli passi senza visualizzare i diversi traguardi lungo la via, e c’è chi si impegna e si allena per arrivare vittorioso a tagliare i diversi traguardi del proprio cammino.

Il percorso dlla nostra vita difficilmente è un’autostrada, un rettilineo a scorrimento veloce. La vita ci presenta il conto di numerose sfide e solo superando queste sfide possiamo arrivare ad essere la versione migliore di noi stessi.

La vita ci presenta delle opportunità che dobbiamo essere abili a cogliere, ci presenta sfide che dobbiamo imparare a superare, ci fornisce esperienze e saggezza che dobbiamo impiegare a nostro favore, dobbiamo imparare che con quel poco che abbiamo dobbiamo arrivare il più lontano possibile e nel migliore dei modi.

Parlando del percorso della vita come non pensare al Cammino di Santiago e alla sua metafora di vita: con uno zaino in spalla si deve affrontare un pellegrinaggio spirituale e un cammino lungo e impetuoso. La fatica fisica è una metafora della fatica della vita, nello zaino bisogna scegliere cosa mettere, l’essenziale per attraversare il percorso senza che pesi troppo per lenire la fatica. Durante il percorso bisogna scegliere dove sostare, da chi farsi ospitare, le tappe da fare pr giungere alla meta.

Ricorda l’importanza di fare le scelte giuste in ogni ambito della tua vita, prendendo l’esempio della scelta di Ercole al bivio tra vizio e virtù nel dipinto di Annibale Carracci: quando l’eroe si è trovato davanti ad un bivio poteva scegliere se ascoltare il consiglio di due figure femminili. La prima figura svestita ed attraente era in rappresentanza del vizio e gli proponeva un percorso facile ricco di piaceri e l’altra più seria era a sostegno della virtù, e gli proponeva un percorso ben più difficile. Ercole usò la saggezza e scelse il secondo percorso capendo che dopo la fatica sarebbero arrivati i premi e che il primo percorso avrebbe portato solo sfortuna.

E tu come agisci di fronte a diversi percorsi, qual è la tua scelta? Scegli il tuo percorso tra quelli nell’immagine qui sotto e scopri qual’è la tua filosofia di vita.

Test: scegli un percorso e ti dirò come hai scelto di vivere

1.La strada verso l’altro mondo:

Scelta tipica delle persone che hanno la sensazione fin dalla nascita di non appartenere a questo mondo. Amano guardare il cielo stellato e si chiedono qual’è e dove si trova la loro vera casa. Sempre alla ricerca di una realtà alternativa, ami libri e film di fantascienza, mitologia e romanzi gotici. Ricorda che hai la potenzialità di creare qualcosa di completamente nuovo anche se sarà una sfida per chi ti sta accanto, pondera bene le tue opportunità.

2. La strada per il mondo delle fate:

Questo è il percorso preferito dalla persone molto sensibili, gentili, sincere ed empatiche. Se questa è la tua scelta, i tuoi sogni, passioni e desideri ti fanno sentire come una fata intrappolata in un mondo crudele. Sebbene tu sia soggetto a molte delusioni ed estrema vulnerabilità, pensi ancora positivamente. Credi nel potere della gentilezza e sei una persona dolce e romantica. Ami la poesia, la musica classica e il jazz e apprezzi la bellezza in ogni sua forma.

3. Il percorso spirituale:

Questo è il percorso della spiritualità. Il sole sta tramontando e presto si farà notte ma sai che il sole sorgerà di nuovo. Questo percorso è tipico delle persone che pensano ai propri antenati defunti e si lasciano guidare da loro ricevendo aiuto attraverso sogni e visioni.

L’emozione supera la logica nei tuoi pensieri. Ami libri e scoprire cosa hanno da dire i grandi maestri di vita soprattutto su come andare oltre la nostra natura e affrontare la paura della morte. Ti piace la musica underground e l’arte astratta.

4. Il percorso dei mistici:

Questo è il percorso scelto dalle persone alla ricerca di una illuminazione. Questo labirinto rappresenta la ricerca della verità sul mondo. Simbolo di alchimisti e scuole occulte, questo labirinto mostra il tuo viaggio mistico. Sei affascinato dalla magia e dalle diverse religioni, soprattutto quelle antiche e tribali. Simboli e rituali di ogni genere ti incuriosiscono. Ti piace ascoltare musica datata o folcloristica e tradizionale e ami imparare le cose a memoria.

5. Il percorso dell’intuitivo:

Questo è il percorso preferito dalle persone intuitive che scelgono di farsi guidare dall’intuito davanti a tutte le scelte della vita. Proprio come un sentiero che attraversa l’acqua, sfidi la gravità. Vivi di speranza e confidi sempre nelle tue scelte anche se chi ti sta intorno ti scoraggia. Contro ogni previsione, trovi sempre la giusta soluzione ad ogni problema. Ami scoprire cose nuove, viaggiare, leggere romanzi moderni e punti ad avere una carriera interessante e di successo.

6. La via di madre natura:

Questo è il percorso scelto dalle persone che sentono di avere molta affinità con la natura. Non riescono a non contemplare e godere degli elementi della natura e non puoi rinunciare al contatto con gli animali. Inoltre, sei sempre attratto dalla magia delle piante e dal potere degli alberi. Ami vivere in campagna, in pace ed armonia con la tua famiglia. Ti affascina tutto ciò che appresenta le storie antiche e la musica rilassante magari all’ombra di un bel salice piangente.

