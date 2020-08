L’estate è la stagione più calda dell’anno e tra feste in piscina con gli amici gli aperitivi e i cocktail sono fondamentali per le nostre serate come il mojito. Ma per i più tenaci si può usare una rivisitazione: ecco come nasce il Mojito Martini. Leggiamolo insieme.

Il mojito è un must dell’estate, un cocktail fresco e frizzante dal gusto di menta ma non troppo. Vi avevamo spiegato come preparare un perfetto mojito fatto in casa con semplici ingredienti e giusti accorgimenti. A molti sarà capitato di voler realizzare un cocktail ma di non trovare i giusti ingredienti per farlo, quindi perché non inventarne uno nuovo?

Oggi vi faremo assaporare una rivisitazione del mojito in una ricetta facile e veloce da preparare. Solo per veri e fantasiosi intenditori: il mojito martini.

Ricordandoci sempre che, il trucco per la preparazione di un buon cocktail è quello di utilizzare le giuste dosi di prodotto, come se fossimo dei veri barman affermati e di metterci passione e impegno per la realizzazione del gusto più buono.

Ecco come preparare un perfetto mojito martini.

Dolce, dissetante, leggero e travolgente. Ecco tutti gli ingredienti per realizzare il perfetto Mojito Martini con l’aggiunta di foglie di menta per donare freschezza e fettine di lime per donare quel tocco di acidità che non guasta mai! Pronto da gustare per un ottimo aperitivo light insieme alle amiche.

INGREDIENTI PER BICCHIERE

60 ml Martini bianco

soda q.b.

6 Foglie di menta fresca

2 fette di lime

zucchero di canna

Prosecco

TEMPO DI PREPARAZIONE: 3 MINUTI

PREPARAZIONE

Prendere un bicchiere freddo e aggiungere il ghiaccio e lo zucchero di canna nella quantità preferita (dipende il grado di dolcezza che volete dare al vostro cocktail). Successivamente aggiungere la componente alcolica ossia 60 ml di Martini bianco e 40 ml di prosecco senza mescolare. Infine aggiungere la soda nella quantità preferita (dipende quanto leggero vogliate il cocktail) e le fette di lime precedentemente tagliate e pestate. Ultima ma non meno importante, la menta. Inserire 3 foglioline finemente tagliate e pestate per aromatizzare il cocktail. Guarnire il tutto con un’ulteriore fetta di lime e foglie di menta intera.

Ed ecco qua un nuovo cocktail estivo pronto da gustare per rinfrescarsi durante le giornate più calde.