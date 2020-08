Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano: le pubblicazioni

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli convoleranno presto a nozze. Sono apparse le pubblicazioni ufficiali del matrimonio.

Luigi Berlusconi, l’ultimo figlio avuto da Silvio Berlusconi, è pronto a fare il grande passo con la sua compagna Federica Fumagalli. I due non hanno ancora annunciato, e probabilmente non lo faranno mai visto che ci tengono molto alla loro privacy, la data del matrimonio ma a provare che sarà a breve ci pensano le pubblicazioni sull’Albo pretorio del Comune meneghino.

Quel che certo, almeno per il momento, è che Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposeranno a breve e a Milano. Tutto il resto, almeno per il momento, resta ancora top secret, ma sicuramente in rete non mancheranno di essere rivelati ulteriori dettagli sulla celebrazioni delle nozze del figlio minore di Berlusconi.