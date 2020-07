Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri rompe il silenzio dopo Ida Platano

Riccardo Guarnieri, sul Magazine di Uomini e Donne, per la prima volta ha parlato della sua, ennesima, rottura con Ida Platano.

Riccardo Guarnieri, da quando la sua ex fidanzata Ida Platano ha confermato la loro recente rottura, non si era mai espresso su tale argomento. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, nonostante sia un personaggio pubblico, ha sempre preferito per quanto possibile la sua vita lontano dai riflettori. Per questo motivo, intervistato dal magazine dedicato al programma di successo di Maria De Filippi, ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di voler parlare della fine della sua storia con la Platano. Né ora e né mai, ma che al momento, in parte come anche giusto che sia, vuole soltanto il silenzio e concentrarsi sui suoi affetti.

A differenza di Ida, che ha raccontato la sua versione della rottura, lui preferisce tenere il silenzio.

Riccardo Guarnieri sulla rottura con Ida Platano non vuole aggiungere nulla di più e niente di me rispetto a quanto dichiarato dalla sua ex, probabilmente per non dare adito ad ulteriori polemiche.

Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne torna sui social: “Voglio silenzio”

Riccardo Guarnieri, oltre a dichiarare di non voler più parlare della sua storia con Ida Platano di Uomini e Donne, è tornato ad essere attivo nel mondo dei social.

Era da qualche tempo, infatti, che l’ex cavaliere del parterre di canale 5 non pubblicava nulla sul suo profilo Instagram e nelle scorse ore è tornato a farlo. Che sia pronto a ritornare alla sua vita di sempre, quella senza Ida al suo fianco?

Intanto le sue dichiarazioni sulla fine della relazione hanno provocato un certo malcontento da parte del pubblico, che si aspettava qualcosa di più di un semplice no comment.

“Non ho alcune intenzione, né tanto meno ne avrò in futuro, di rilasciare alcun commento in merito alla fine della mia storia con Ida” ha dichiarato Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne. “Non mi interessa nemmeno rispondere su quanto dichiarato da lei in precedenza” ha aggiunto l’ex di Ida Platano, tra l’altro lei è stata aspramente criticata dal web.

“Ora vorrei si facesse soltanto silenzio” ha concluso. “Desidero soltanto stare con la mia famiglia e nient’altro” ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità #menwithstreetstyle Un post condiviso da Riccardo Guarnieri (@riccardo_guarnieri) in data: 30 Lug 2020 alle ore 3:40 PDT

E’ ormai chiaro a tutti quanti che tra Ida e Riccardo di Uomini e Donne non ci sia alcuna possibilità di un ritorno insieme. Anche se c’è chi sospetta che i due possano tornare negli studi del Trono Over.