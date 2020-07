Scopri quali sono i segni zodiacali più dispettosi tra tutti. Il parere delle stelle segno per segno.

Ogni persona ha modi diversi di relazionarsi con gli altri. C’è chi preferisce assumere sempre un atteggiamento rilassato, chi sta sul chi va là e chi ha risposte diverse in base ai vari trascorsi. Gli aspetti di se che si mostrano agli altri sono tanti e vari e tra questi uno dei più difficili da sopportare è indubbiamente quello legato all’essere dispettosi. Che piaccia o meno, chiunque ha infatti avuto almeno una volta un atteggiamento di questo tipo.

C’è chi si è trovato ad esserlo senza rendersene conto e chi, invece, ha agito volontariamente. Si tratta di aspetti legati al modo di essere e che possono dipendere da diversi fattori come il carattere, il modo di vedere le cose e, ovviamente, l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, scopriremo quali sono i segni zodiacali più dispettosi e quali, invece, si lasciano scorrere tutto addosso senza farsi particolari problemi.

Astrologia: i segni zodiacali più dispettosi e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli che sono decisamente dispettosi, specie se provocati

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che amano farsi notare e che desiderano eccellere in tutto quello che fanno. Quando qualcosa non va come vorrebbero, quindi, tendono ad assumere un atteggiamento contrariato che li spinge ad essere spesso dispettosi. Lo sono con i colleghi di lavoro, con gli amici e con le persone che più amano. E tutto perché proprio non tollerano che le cose vadano in modo diverso da come programmato. Certo, questo loro modo di fare si instaura solo quando sono particolarmente arrabbiati. Motivo per cui, tante volte, finiscono con il pentirsi di eventuali dispetti un po’ troppo sopra le righe. Si tratta, però, di pentimenti momentanei perché alla prima occasione saranno pronti a ripetere tutto.

Toro – Quelli che sono abbastanza dispettosi

I nativi del Toro sono persone solitamente calme e pacate. Quando ritengono di aver subito un torto o si sentono in qualche modo provocati da qualcuno, si rivelano estremamente dispettosi. Per loro si tratta di un modo per far capire agli altri come si sentono e per dimostrare disappunto. Nel farlo, però, finiscono spesso con l’esagerare. Quando agiscono, infatti, se sono mossi da rabbia o rancore, non badano ai sentimenti di chi gli sta intorno. Un modo di fare che può portare a grandi fraintendimenti e a volte persino a litigi importanti. I nativi del segno, però, tendono a non preoccuparsi della cosa. E tutto perché per il loro modo di vedere, se subiscono qualcosa è giusto rispondere per le rime e magari rincarando un po’ la dose. C’è da dire, però, che una volta portata a termine la loro vendetta, finiscono con il dimenticarsi di quanto avvenuto, tornando a rapporti sereni e distesi.

Gemelli – Quelli che diventano altamente dispettosi con chi detestano

I nati sotto il segno dei Gemelli sono tra i segni più dolci dello zodiaco. Sempre giovali, sanno farsi amare praticamente da tutti. Ciò dipende dal loro saper trattare con gli altri. Cosa che li porta ad essere sempre gentili e a mostrare il lato migliore del loro carattere. Come persone duali, però, hanno anche un’altra faccia, che tendono a riservare a coloro che proprio non sopportano o che a loro avviso sono colpevoli di avergli fatto qualche torto. Se provocati, infatti, i nativi del segno possono diventare estremamente dispettosi, facendo letteralmente impazzire le persone che scelgono di prendere di mira. Il loro modo di fare imprevedibile e la capacità con la quale sanno mixare dolcezza ad azioni pungenti, può infatti rendere la vita impossibile a chiunque si trovi nel loro mirino. Un’arma che i Gemelli sanno di avere e che amano mettere a punto tutte le volte che possono. Perché, diciamocelo, consapevoli di essere bravissimi a fare dispetti, trovano un certo divertimento nel farlo.

Cancro – Quelli estremamente dispettosi

I nativi del Cancro sono tra i segni più dispettosi dello zodiaco. A loro non serve un pretesto per mostrare il lato peggiore del loro carattere. Lunatici di natura, gli basta avere anche una piccolissima antipatia per attivarsi contro chiunque sia a loro avviso “scomodo”. Fare dispetti è qualcosa che gli riesce benissimo e che fanno quasi divertendosi. Per questo motivo possono diventare davvero insopportabili e difficili da gestire. Se poi si pensa che se punti sul vivo possono instaurare vere e proprie guerre in grado di durare anche anni, è facile comprendere come averli contro possa diventare quasi intollerabile. Sopratutto se si prende in considerazione il fatto che si tratta di segni con i quali è praticamente impossibile ragionare.

Leone – Quelli che sono molto dispettosi, specie se non si fa come vogliono

I nati sotto il segno zodiacale del Leone possono rivelarsi dei despota nati. Autoritari come pochi, cercano sempre di ottenere quanto più possono da chi li circonda. Che provino o meno affetto per qualcuno, sanno di poter trasformare ogni rapporto in una forma di convenienza. E quando non ottengono ciò che desiderano, finiscono con il prendere le cose sul personale. Quando ciò accade, possono diventare estremamente dispettosi, specie se le persone con le quali si relazionano non rientrano nelle loro grazie. Averci a che fare sul lavoro, ad esempio, è davvero fastidioso. Sopratutto perché sono molto bravi a fare dispetti più che evidenti, senza smettere di sorridere. Un modo di fare che può renderli odiosi e che in alcuni casi può portarli ad apparire meno solari e positivi di quanto vorrebbero. Cosa della quale, però, non sempre si rendono conto.

Vergine – Quelli che sono dispettosi ma non troppo

I nativi della Vergine sono molto permalosi e di conseguenza sempre pronti a tendere dei tranelli a coloro che li infastidiscono. Quando si sentono punti sul vivo, sono pronti a chiudersi in se stessi e a dare il peggio di se. Il loro modo di fare può essere vendicativo e volto a ferire apertamente. Se non provocati, invece, si limitano a qualche dispetto che possono fare con più o meno energia. C’è da dire che si tratta di segni che non amano portare le cose per le lunghe e che tendono a dimenticare facilmente i torti subiti. Il loro essere dispettosi è quindi spesso circoscritto ad episodi sporadici dei quali sono i primi a dimenticarsi. Peccato che il loro modo di fare alle volte sia così disturbante da infastidire gli altri. E non sempre chi li circonda è pronto a dimenticarsi altrettanto in fretta quanto accaduto. Un particolare del quale i nativi del segno dovrebbero ricordarsi.

