Lorenzo Amoruso sposa Manila Nazzaro? Lui: “Ci stiamo lavorando”

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno deciso di sposarsi dopo l’avventura a Temptation Island? Ecco come procede la loro storia.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro questa sera hanno concluso il loro percorso a Temptation Island. Come prevedibile, i due hanno scelto di abbandonare il programma insieme. Il loro amore è troppo forte e stabile per non superare questa temibile prova che tante coppie non sono riuscite ad affrontare. I due sono andati oltre le loro incomprensioni. Tant’è che al di fuori dell’isola delle tentazioni, pare stiano pensando a concretizzare il loro rapporto per portarlo ad un livello successivo.

Filippo Bisciglia, durante il confronto con le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni, ha chiesto ai due se vogliono sposarsi e a rispondere ci ha pensato l’ex calciatore.

“Ci stiamo lavorando” ha risposto lui. “L’anello non è ancora arrivato” ha commentato ironica lei, anche se Lorenzo aveva già anticipato che l’anello sarebbe arrivato durante il giorno del suo compleanno a ottobre.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si sposano dopo Temptation Island? Almeno per il momento no, ma i due non hanno escluso l’idea visto che hanno iniziato un po’ per volta la tanto cercata convivenza.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: la loro storia dopo Temptation Island

Lorenzo Amoruso ha fatto un primo passo verso la confidenza. L’ex calciatore, infatti, trascorre ben 5 giorni a Roma, mentre durante gli ultimi due della settimana Manila Nazzaro dopo Temptation Island va con lui a Firenze.

Sono piccoli passi avanti che stanno portano i due a costruire ancora di più le basi per una futura unione in matrimonio. Tant’è che ai microfoni di Filippo Bisciglia, dopo le lacrime versate nel villaggio, li abbiamo finalmente visti sorridere all’idea di poter avere un figlio insieme.

I due, qualora dovesse capitare questo splendido dono, sarebbero ben lieti di avere un bambino tutto loro. Lorenzo Amoruso ha confidato che gli farebbe piacere diventare padre di una bella bambina.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono usciti più forti di prima da quest’esperienza e molto probabilmente passeranno alla storia del programma per essere una delle coppie, se non la coppia, più belle che il villaggio delle tentazioni abbia mai ospitato durante il corso di queste stagioni.