Lorenzo Amoruso cambia idea su Anna? Lui: “Le avrei dato una chance”

Lorenzo Amoruso si è duramente scagliato contro Anna Boschetti a Temptation Island, ma sembrerebbe aver cambiato idea dopo il programma.

Lorenzo Amoruso è stato il protagonista assoluto, insieme alla sua compagna Manila Nazzaro, della settima edizione di Temptation Island.

Durante il suo percorso all’isola delle tentazioni, l’ex calciatore, oltre a mettersi in gioco per provare a capire se fosse pronto o meno a fare il grande passo della convivenza con Manila, ha particolarmente legato con Andrea Battistelli. La loro amicizia ha senza alcun dubbio colpito il pubblico del piccolo schermo, apprezzando come Lorenzo si sia affezionato al ragazzo e come lo incoraggiava ad imporsi alle strategie, non proprio corrette, della sua compagna Anna Boschetti.

Per lei, Lorenzo, non ha mai provato una particolare simpatia definendola anche come una burattinaia per la strategia messa in atto contro il suo fidanzata. Strategia che non è piaciuta nemmeno al pubblico del piccolo schermo che è stato minacciato dalla Boschetti d essere querelato, ma l’ex calciatore dopo la fine della sua esperienza nel programma di Filippo Bisciglia sembrerebbe aver cambiato di lei in quanto ha confidato sul magazine di Uomini e Donne che anche lui al posto di Andrea probabilmente le avrebbe dato una seconda chance.

“Andrea alla base della sua relazione ha un amore molto forte. La sua relazione ha del potenziale, ma senza dubbio ha bisogno di crescere ed andare avanti” ha esordito il compagno di Manila Nazzaro. “Con Andrea, durante il nostro percorso, è nata una sintonia davvero spontanea” ha spiegato. “Non possono nascondere che in alcuni momento mi sono rivisto nella sua storia, visto che la sua compagna, come la mia, è separata e ha due bambini” ha confidato Lorenzo.

“Ma Anna e Manila sono completamente diverse: la mia compagna parlava di essere indipendente, lei era l’esatto apposto” ha osservato il beniamino del pubblico da casa. “Nessuna donna, chiunque essa sia, può permettersi di trattare Andrea come se fosse un bambino, deve dargli il giusto valore che merita e che gli spetta” ha spiegato al magazine. “Andrea ha un cuore enorme. E’ un ragazzo con la testa sulle spalle e pieno di valori. Obiettivamente al giorno d’oggi se ne trovano pochissimi come lui alla sua età”.

“Ora che il programma è finito ed a mente lucida posso dire che mi sarà mia premura assicurarmi che intorno a sé abbia le persone giuste” ha concluso. “Se la loro relazione riuscirà a proseguire sarà merito dell’atteggiamento di Anna” ha aggiunto Lorenzo Amoruso su Anna Moschetti dopo Temptation Island. “Credo che nonostante tutto anche io al posto di Andrea le avrei dato un’altra occasione per riprovarci”.

Temptation Island, Lorenzo Amoruso: “Manila Nazzaro è quella giusta”

Lorenzo Amoruso, durante il corso della sua prima intervista rilasciata dopo l’intensa esperienza vissuta a Temptation Island, non poteva di certo non commentare la sua esperienza e il suo amore per Manila Nazzaro. Amore che, in maniera innegabile, ha commosso tutto il pubblico del piccolo schermo che spera che i due possano convolare a nozze il prima possibile.

“Dopo Temptation, spero che quello che stiamo vivendo sia un punto di arrivo ma al tempo stesso anche un punto di partenza per noi” ha commentato l’ex calciatore. “La nostra relazione ha vissuto senza dubbio delle problematiche, ma soltanto perché dovuto alle situazioni che ci ritroviamo intorno, ma nonostante tutto le abbiamo sempre gestite insieme senza mai tirarci indietro” ha rivelato Lorenzo.

“Ho passato la mia intera vita a fare il giro del mondo. Lì ho avuto la possibilità di conoscere molta gente e di avere diverse partner al mio fianco, ma appena è arrivata lei mi sono accorto che era quello che ho sempre cercato. Mi ha cambiato la vita, me ne sono accorto lontano un miglio che lei era diversa dalle altre” si è confidato a cuore aperto Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro, che sembrano essere pronti per il grande passo.

“Quest’esperienza, in realtà, non ha fatto altro che avvicinarci ancora di più perché siamo riusciti a dirci ad alta voce quei piccoli problemi che ignoravamo” ha concluso l’ex protagonista di Temptation Island. “Sfogarsi, raccontarsi a vicenda, non fa altro che aiutare il rapporto a smussare quei piccoli spigoli” ha aggiunto. “Con lei al mio fianco sono sempre sicuro di aver trovato l’altra metà della mela”, ma il pubblico questo lo aveva già capito quando lo ha visto piangere per Manila.

“L’unico mio rimpianto è stato purtroppo quello di non aver fatto figli” ha svelato poi Lorenzo Amoruso dopo Temptation Island. “Mi sarebbe piaciuto lasciare nel mondo una mia impronta, ma dopo tutto penso che siamo ancora in tempo e non è detto che la natura non ci permetta di realizzare questo desiderio” ha aggiunto l’ex calciatore e noi non possiamo che augurargli che questo sogno diventi realtà.