Kate Middleton la duchessa di Cambridge ha battuto la cognata Meghan Markle in fatto di stile. Ed è diventata anche una vera influencer: tutti i suoi vestiti estivi sono andati sold out. In particolare uno…

Kate Middleton è sempre stata un’icona da seguire in fatto di stile, ma in particolare durante la quarantena lo è diventata ancora di più, prendendo il titolo di regina indiscussa della moda. Non è una novità la sua influenza sulle giovani inglesi e non solo, soprattutto per l’abbigliamento low cost accessibile a tutti e perfettamente repricabile.

Soprattutto in tempo di quarantena i suoi look sono diventati meno formali e più colorati, utilizzando stampe floreali, a pois o tinta unita che sono andati subito sold out.

Kate Middleton, influencer di moda

Icona della moda contemporanea, sempre elegante e mai fuori posto anche quando ricicla e riutilizza gli abiti per le cerimonie si può considerare come una grande influencer di moda.

Finito il periodo del lockdown anche in UK, Kate Middleton è tornata ufficialmente agli impegni ufficiali con un look fresco, estivo e sbarazzino. La duchessa di Cambridge è sempre stata attirata da vestiti a stampe floreali, in particolare il vestito a fiori indossato per andare a fare visita a una casa famiglia in East Anglia dove ha piantato fiori e pianti insieme ad alcuni bambini e i loro genitori.

Il vestito è subito diventato virale, conducendo ad una ricerca sfrenata per le fashion blogger di tutte le nazioni.

Il vestito è molto semplice e allo stesso tempo risalta la silhouette e le forme di chi lo indossa diventando un must have dell’estate dal retrogusto romantico e fresco.

Federica D’Amico