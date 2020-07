Can Yaman, sguardo e sorriso che uccidono: fan in delirio – Foto

Uno sguardo e un sorriso che uccidono per Can Yaman, l’attore di Daydreamer Le ali del sogno che continua a far sognare i fans, foto.

Uno sguardo e un sorriso che uccide: Can Yaman è sempre più l’idolo del pubblico italiano al punto da rivolgere appelli a Mediaset affinchè possano essere trasmesse tutte le serie tv di cui è protagonista. Ogni foto che pubblica sui social diventa immediatamente virale e quella che vedete qui in alto, ad esempio, ha portato a casa ben più di 766mila followers e più di 16mila commenti.

Can Yaman irresistibile: boom di like e commenti per le sue foto

Bello, talentuoso, colto e intelligente: per i fan, Can Yaman è esattamente tutto questo. L’attore, oltre a sfoggiare l’indiscutibile bellezza di cui l’ha dotato madre natura, sui social, condivide anche le proprie letture. Nella foto che vedete qui in alto è intento nella lettura del romanzo “Come un respiro” di Ferzan Ozpetek che ha anche risposto all’attore lasciandogli ringraziandolo con una serie di emoticon tra cui anche dei cuori.

La presenza di Ferzan Ozpetek sotto il post pubblicato dall’attore di Daydreamer Le ali del sogno in cui recita accanto alla bellissima Demet Özdemir, sta facendo sognare i fans che sognano di vederlo proprio in uno dei prossimi film di Ozpetek che, nel corso della sua carriera, ha diretto film di grande successo come Saturno contro, Un giorno perfetto, Mine vaganti, Napoli velata, La dea fortuna e tanti altri. Il futuro di Can Yaman, dunque, è in Italia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) in data: 28 Lug 2020 alle ore 4:24 PDT

In attesa di scoprire anche se Alfonso Signorini riuscirà a renderlo uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, l’attore continua a macinare successi e a battere tutti i record in Turchia dove è attualmente protagonista della serie tv Mr. False (Bay Yanlış in Turchia) in cui recita accanto a Ozge Gurel, altra attrice turca amatissima in Italia per le soap opera Cherry Season – Le stagioni del cuore e Bitter Sweet – Ingredienti d’amore in cui ha recitato proprio accanto a Yaman.