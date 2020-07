Zucchine sabbiose in padella: contorno facile senza accendere il forno

Le zucchine sabbiose in padella sono un contorno facile e da realizzare senza la necessità di dover accendere il forno. Scopriamo la ricetta.

Se siete alla ricerca di un contorno delizioso ma facile da realizzare le zucchine sabbiose in padella fanno al caso vostro. In più questa ricetta non prevede l’utilizzo del forno e considerando l’afa di questi giorni non è cosa da poco.

Molto gustose, le zucchine sabbiose si prestano ad accompagnare secondi piatti sia a base di carne che di pesce. Inoltre, possono rivelarsi anche un ottimo antipasto da servire insieme ad affettati e formaggi.

Di sicuro sapranno conquistare il palato di tutta la famiglia, bambini compresi, che in genere non vanno matti per le verdure. Preparate in questo modo però saranno particolarmente apprezzate anche dai più piccoli.

Ecco la ricetta per un contorno senza accendere il forno: le zucchine sabbiose in padella

Le zucchine, verdure tipicamente estive, ben si prestano a un’infinità di preparazioni. Le abbiamo apprezzate grigliate ma anche sott’olio e al forno come uno squisito salvacena.

In questa ricetta però vogliamo evitare l’utilizzo del forno, visto il caldo tremendo che ha investito l’Italia, e proporre un contorno da realizzare direttamente in padella in poche e semplici mosse.

Scopriamo tutti i passaggi per realizzare le zucchine sabbiose in padella.

Ingredienti per 4 persone

4 zucchine verdi grandi

1-2 spicchi d’aglio

olio extra vergine d’oliva q.b.

basilico fresco tritato

4-5 cucchiai di pangrattato

sale q.b.

Preparazione

Iniziamo lavando le zucchine e spuntandole. Quindi asciughiamole con della carta assorbente da cucina. Tagliamole poi a dadini non piccolissimi e mettiamole da parte.

Intanto in una padella antiaderente versiamo 3-4 cucchiai di olio extra vergine di oliva e mettiamo l’aglio in quantità a piacere. Ovviamente se piace altrimenti lo eliminiamo. Quindi facciamo andare il fuoco e imbiondiamo l’aglio. Poi lo leviamo versiamo le zucchine.

Facciamole rosolare e insaporire quindi aggiungiamo il basilico fresco tritato e saliamo. Facciamo cuocere finché non diventano belle dorate poi a fine cottura aggiungiamo il pangrattato avendo cura di coprire bene tutte le zucchine.

Giriamole con un cucchiaio di legno e facciamo tostare il pane per qualche minuto. Quindi togliamole dal fuoco e serviamole.

Le zucchine sabbiose in padella sono ottime anche per condire un piatto di spaghetti.

Se non temete l’utilizzo del forno potete provare anche la variante con la pancetta. Anziché cuocerle in padella dovrete condirle con l’olio e il pangrattato e metterle direttamente nella teglia del forno insieme alla pancetta a cubetti. Il risultato sarà ottimo.

Altrimenti, come è indicato nel video qui sotto, potrete scottarle prima e poi cuocerle direttamente in padella con olio e pangrattato.

Scegliete anche voi la variante che più preferite.