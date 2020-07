Un makeup per le donne ‘over 50’ con il bravissimo truccatore Daniele Lorusso in arte ‘Mr Danielmakeup’. I segreti per trattare e truccare la pella matura.

Il makeup per la pelle matura necessita senza dubbio di qualche accortezza in più, di prodotti idratanti e dalla texture setosa che non metta in risalto i piccoli segni del tempo. Un trucco leggero, uniformante e che metta in risalto lo sguardo e le labbra in modo discreto sarà la scelta giusta per essere ordinate e belle ogni giorno, ma utilizzare un trucco glam anche quando si è un poco più mature, sarà possibile come ci dimostra Mr Danielmakeup mentre trucca la bellissima Ana Laura Ribas.

Scopriamo tutti i segreti del mestiere che Daniele Lorusso vuole regalarci in questo video tutorial davvero interessante e ricco di spunti creativi. Per un makeup da giorno, soprattutto con la pelle abbronzata si potrebbe preferire al fondotinta una crema colorata o una BB cream perfette per l’estate. Ma scopriamo quali prodotti ha preferito il makeup artist italiano più amato.

Come realizzare un trucco glam ‘over 50’ con i consigli di Mr Danielmakeup, il video tutorial

Il primo ‘step’ fondamentale che Mr Danielmakeup consiglia è senza dubbio l’idratazione e lo fa applicando un’emulsione idratante e fluida su viso e collo e un contorno occhi rinfrescante.

Poi si passerà all’applicazione del fondotinta liquido leggero e sottile che uniformi l’incarnato in modo naturale senza enfatizzare i segni di espressione. Dopo l’applicazione per rimuovere l’eccesso, si potrà passare un pennello pulito o una spugnetta leggermente inumidita.

Per quanto riguarda il trucco occhi, l’applicazione del primer sarà fondamentale per poter rendere il trucco tenace ed evitare che l’eccesso di sebo e il caldo possano scioglierlo. Il makeup scelto da Daniele Lorusso è un ‘soft smokey‘ sui toni del marrone e del bronzo per delineare lo sguardo in modo elegante ma che riesca ad esaltare il colore chiaro degli occhi della bellissima Ana Laura Ribas.

Il correttore sarà molto vicino alla tonalità di pelle e sarà applicato in piccoli tocchi ben sfumati. Mascara e piega ciglia saranno i migliori alleati per rendere lo sguardo dolce e magnetico.

La cipria fisserà il trucco con un velo leggero di prodotto che renderà l’incarnato perfetto per tutto il giorno senza andare a mettere in risalto le piccole rughe. Bronzer e blush regaleranno un aspetto sano e fresco al viso. Per le labbra, un rossetto glossato e dalla tonalità nude. Sarà semplice seguire il video tutorial e riproporre su se stesse questo meraviglioso makeup firmato Daniele Lorusso.