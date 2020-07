Scopri quali sono i segni zodiacali più indipendenti tra tutti e quali, invece, non lo sono affatto.

Avere un’indole indipendente non è una cosa da tutti. Ci sono infatti persone che per vivere hanno sempre bisogno di appoggiarsi agli altri e che senza un sostegno dall’esterno non riescono a procedere come vorrebbero. Al contrario c’è invece chi ha bisogno di prendere le proprie decisioni in modo autonomo e il cui spirito di indipendenza è tale da spingerli ad aver bisogno dei propri spazi personali.

Modi di essere praticamente agli antipodi e che possono dipendere dal carattere, dalle esperienze vissute e, come spesso avviene in questi casi, dall’influenza che le stelle esercitano su ognuno di noi. Per questo motivo, oggi proveremo a scoprire quali sono i segni zodiacali più indipendenti e quali, invece, non lo sono per niente.

Astrologia: I segni zodiacali più indipendenti e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli che sono indipendenti solo per certe cose

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che amano mostrarsi indipendenti e sicuri di se. In realtà, però, hanno sempre bisogno di sapere cosa gli altri pensano di loro. Si tratta di un feedback che li aiuta ad avere un’idea più chiara su come muoversi e che gli infonde sicurezza. Il loro modo di gestire la cosa è però spesso difficile da comprendere in quanto se da un lato amano appoggiarsi a terzi, dall’altro necessitano della loro libertà personale. Cosa che se viene a mancare li rende particolarmente nervosi. Si tratta quindi di un segno con reazioni spesso difficili da prevedere e che per certi versi può risultare difficile da trattare. Tuttavia per avere la meglio e sperare in rapporti il più possibile sereni è sempre bene ricordare che pur non facendogli mai mancare la propria presenza è conveniente lasciargli la sensazione di sentirsi liberi come possono.

Toro – Quelli che sono più indipendenti di quanto si pensi

I nativi del Toro sono persone che amano poter godere della propria libertà interpersonale. Questo aspetto si riflette in diversi aspetti della loro vita che vanno dalla sfera personale a quella lavorativa. Pur amando avere sempre un confronto, almeno con le persone che amano, i nativi del segno hanno infatti bisogno di sentirsi sempre nella possibilità di poter decidere per se. Inoltre trovano soddisfazione nel ritagliarsi diversi spazi personali in cui poter fare ciò che vogliono e nel modo in cui lo preferiscono. Un modo di fare che per loro è fondamentale per poter vivere serenamente e nel massimo del relax. Altro aspetto che ritengono fondamentale. Anche se amano circondarsi delle persone che amano, quindi, questo aspetto non va confuso con la loro capacità di auto gestirsi. Tra tutti i segni sono infatti tra i più indipendenti dello zodiaco. Un particolare da tenere sempre in considerazione quando ci si relaziona con loro.

Gemelli – Quelli che non sono poi così indipendenti

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che amano prendere le loro decisioni liberamente. Tuttavia, prima di farlo, preferiscono avere sempre qualcuno a cui poter chiedere un parere. Per quanto siano degli spiriti liberi, risultano essere meno indipendenti di quanto si pensi. Ciò dipende dal fatto che hanno sempre bisogno di relazionarsi con gli altri. A ciò si aggiunge inoltre il loro voler sempre poter contare su persone fidate. Aspetti che pur non interfacciandosi tra loro fanno di loro persone meno indipendenti di quanto non si sarebbe pronti a giurare semplicemente osservandoli. I Gemelli, dopotutto, pur con la loro voglia di vita, da soli non riescono a sentirsi quasi mai completi e questa è probabilmente la ragione più grande per cui hanno sempre bisogno di qualcuno sul quale poter contare in ogni momento della loro vita. A patto che si sappia come gestirli nei loro momenti no, ovviamente.

Cancro – Quelli che non sono per niente indipendenti

I nativi del Cancro sono tra i segni meno indipendenti dello zodiaco. Il rapporto con gli altri è per loro qualcosa di fondamentale al punto da definire la loro stessa esistenza. Pur volendo fare sempre tutto di testa propria, hanno bisogno di avere qualcuno accanto sul quale poter contare. Al contempo, necessitano sempre di consensi dalle persone alle quali tengono. Supporto senza il quale si sentono persi, diventando facilmente irritabili. Per nulla interessati a dimostrare di essere quello che non sono, quando si sentono sfidati o in qualche modo provocati, possono finire con il cercare di staccarsi dalle persone che percepiscono giudicanti e sfidare la sorta per la conquista dell’indipendenza. Quest’ultima però, non sarà mai un traguardo al quale possono anelare. Perché sebbene siano perfettamente in grado di essere autosufficienti in tutto, emotivamente avranno sempre bisogno di avere qualcuno a cui appoggiarsi. Un particolare che, chi li frequenta, dovrebbe tenere sempre bene a mente.

Leone – Quelli che sono meno indipendenti di quanto vorrebbero

I nati sotto il segno zodiacale del Leone, per quanto forti ed in grado di cavarsela in ogni situazione, rientrano tra i segni meno indipendenti. Ciò dipende dal legame che stabiliscono con chi li circonda e, in particolare con la dipendenza emotiva che hanno con gli altri. Per loro, stare al centro dell’attenzione è fondamentale e questo li rende in qualche modo dipendenti. Agire per se stessi ed essere gli unici giudici di ciò che fanno è infatti un aspetto che non riescono a controllare e che troppe volte finisce con lo sfuggirgli di mano. Così, anche se in teoria ambiscono a mostrarsi del tutto indipendenti, nella pratica non lo sono per niente, dipendendo così dagli altri. Una cosa che non vivono sempre nel migliore dei modi. Specie quando i giudizi altrui li fanno sentire sotto pressione e per questo incapaci di affermare del tutto la loro libertà. Per trattare con loro è quindi opportuno tener sempre in considerazione questo loro modo di essere.

Vergine – Quelli che sono decisamente indipendenti

Sebbene i nativi del segno abbiano bisogno di sapere che c’è sempre qualcuno pronto a stargli accanto in caso di bisogno, l’indipendenza è una delle loro caratteristiche principali. Autonomi in tutto hanno infatti bisogno di trascorrere diverso tempo con se stessi, tenendosi distanti da quelli che sono gli affetti o le conoscenze di tutti i giorni. Sicuri di se e altamente giudicanti, non amano stare troppo tra la gente, preferendo la possibilità di goderne solo a piccole dosi. Se a ciò si unisce il loro carattere ostinato e l’incapacità di gestire i rapporti con gli altri, è facile intuire che saper stare da soli è per loro una forma di esigenza. Un aspetto che i nativi del segno sanno curare alla perfezione e che vivono con relativa naturalezza. Consapevoli ed in grado di accettare il proprio modo di essere. Per tutti questi motivi, avere a che fare con loro può risultare difficile e non sempre piacevole. Specie se si ha un’idea chiara del tipo di rapporto che si desidera vivere.

