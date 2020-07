Pelle spellata dopo una scottatura? Scopri tutti i rimedi efficaci!

Quante volte ti è capitato di ritrovarti con la pelle completamente spellata a causa di una brutta scottatura da sole? Oggi ti diciamo come fare per risolvere il problema.

Quando ti sei sottoposta ad un esposizione prolungata al sole e hai dimenticato di cospargerti di crema solare protettiva, pochi giorni dopo, ti ritroverai senza dubbio in una situazione che non avresti mai desiderato: pelle totalmente spellata.

Per rimediare al meglio e rendere nuovamente la tua pelle visibilmente sana e compatta dovrai certamente ricorrere ad una crema lenitiva oppure ad uno scrub specifico.

La disidratazione causata dal sole non è cosa da poco e bisogna sempre fare moltissima attenzione munendosi di prodotti idonei ed efficaci per ripararsi dai raggi UV. Ci sono moltissimi rimedi utili per la riparazione del tessuto cellulare della pelle. Scopriamoli insieme.

Rimedi per pelle spellata

Il primissimo rimedio di cui tener conto è l’esfoliazione. Questa permette di eliminare tutte quelle cellule morte e permettere una rigenerazione cellulare. Anche gli scrub naturali fatti in casa sono un ottimo rimedio.

Subito dopo viene l’idratazione, tra questi puoi utilizzare un buon prodotto dopo sole magari contenente dell’aloe vera. Questa è una buona abitudine da adottare sempre, ogni qual volta che si esce dalla doccia dovresti prenderti cura della tua pelle e applicare una crema idratante. Via via la pelle sarà nutrita e il rischio di incombere a stati di pelle secca diminuirà a vista d’occhio.

L’aloe è super indicata per la parte più vulnerabile al sole che nella maggior parte dei casi è sempre la schiena. Puoi creare l’aloe anche in casa e utilizzarla per combattere la ritenzione idrica e migliorare lo stato delle smagliature. La parte invece a risultare squamata a prescindere dal sole sono le gambe, soprattutto nella stagione invernale. Anche in questo caso massaggiare con creme adatte è essenziale.

Infine, gli accorgimenti ai quali far fede sono sempre gli stessi: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, proteggere la pelle dal sole con prodotti specifici proprio per evitare stati di pelle spellata, scottature, eritemi anche da abbronzate.