Friuli di Venezia Giulia, 8 persone ricoverate: “Hanno la legionella”

In Friuli di Venezia Giulia, come riportato dal portale online Huffing Post, 8 persone sono state ricoverate all’Ospedale di Pordenone in quanto sono risultate positive alla Legionella.

I pazienti, in un primo momento, visto che il virus colpisce le vie respiratorie e hanno riscontrato numerosi problemi legati a forti attacchi di tosse e relativo aumento della temperatura corporea, erano convinti di aver contratto il coronavirus, ma il tampone ha dato esito negativi facendo intuire ai medici che il realtà ad averli colpiti era un altro male e non quello che ha generato una pandemia mondiale.

Fortunatamente però i medici ci tengono ad informare che tale virus non rappresenta un pericolo come il covid, ma invitano i cittadini a prendere tutte le dovute precauzioni del caso per evitare il contagio.