Il prossimo film Disney Pixar è ambientato in Italia: arriva Luca

Disney Pixar promette un film tutto italiano per la prossima estate: Luca sarà un lungometraggio sull’amicizia che racconterà il mare del nostro Paese.

Il nuovo lungometraggio originale in produzione in casa Disney – Pixar sarà praticamente tutto italiano.

L’ambientazione, i protagonisti e il regista, infatti, sono esclusivamente made in Italy e, a quanto pare, a farla da padrone saranno i colori del mare e della costa italiana.

Luca: il film Disney Pixar che racconterà l’Italia

Il regista si chiama Enrico Casarosa, è un nome di spicco di Pixar ed è stato già nominato all’Oscar nel 2012 per il cortometraggio La Luna, che precedeva il film Brave.

Come se non bastasse, Casarosa ha lavorato per film come Ratatouille, Up e Coco, tre dei maggiori successi Disney Pixar degli ultimi anni.

Italiano di origini genovesi, Casarosa è ancora profondamente legato alla sua terra ma soprattutto ai ricordi d’infanzia che l’estate porta con sé. Proprio per questo motivo ha deciso di raccontare una storia d’amicizia tra due bambini che si conoscono nel corso di un’estate sulla riviera Italiana.

“E’ una storia profondamente personale per me non solo perché è ambientata sulla Riviera Italiana dove sono cresciuto, ma perché il nucleo del film è una storia d’amicizia”.

La storia d’amicizia che sarà in tutti i cinema italiani durante l’estate 2021, racconterà di Luca (probabilmente un “doppio” del regista) e un bambino che nasconde un oscuro segreto.

La storia di Luca sarà anche una storia di coraggio e di esplorazione, che porterà il protagonista a scoprire i segreti che si nascondono sotto la superficie delle cose (e del mare).

Una sola immagine è stata attualmente diffusa dagli studi Pixar attraverso i social network: si tratta del momento in cui Luca e il suo nuovo amico si lanciano dalla costa sono fermi a mezz’aria mentre “volano” verso il mare.

Lo stile fresco e pulito, la tavolozza di colori e soprattutto la resa del paesaggio che farà da sfondo alle vicende di Luca e dell’altro protagonista della storia ricordano da vicino il lavoro del famosissimo studio Ghibli, che ha consegnato al mondo capolavori dell’animazione internazionale.

In particolare, l’estetica di Luca della Disney Pixar sembra rifarsi molto a quella di Ponyo sulla scogliera, un lungometraggio del 2008. Anche la storia presenta dei punti in comune con quella del film di Hayao Miyazaki, “papà” di Ponyo e di molti altri indimenticabili personaggi, tra cui l’amatissimo Hawl del Castello Errante.

C’è da dire che la storia di Ponyo è ambientata in Giappone, mentre Luca sarà ambientato in Italia: lo Studio Ghibli però ha sempre fatto continuo riferimento ai paesaggi italiani, ambientando addirittura in Italia un altro famosissimo capolavoro: Porco Rosso.

Si spera naturalmente che il blocco del settore dell’intrattenimento, che ha causato enormi perdite economiche ai cinema di tutto il mondo, nel 2021 sia solo un brutto ricordo e che i bambini di tutto il mondo potranno andare a godersi il prossimo capolavoro Disney Pixar.