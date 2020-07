Fabrizio Moro infiamma i fan: tattoo, muscoli e sigaretta – Foto

Fabrizio Moro infiamma i social e alza le già bollenti temperature: muscoli, tatuaggi, occhiali da sole e sigaretta tra le labbra. Fan in delirio, foto.

Occhiali da sole, capelli corti, sigaretta tra le labbra, senza maglietta con i muscoli e i tatuaggi in mostra per Fabrizio Moro che, con l’ultima foto pubblicata su Instagram, ha fatto letteralmente impazzire i fans. In pochi minuti, sono migliaia i like ricevuti dal cantautore romano che, oltre a far sognare ed emozionare il proprio pubblico con tutte le sue canzoni con cui è in grado di far riflettere, infiamma i cuori dei fans mostrandosi totalente al naturale, nella sua quotidianità.

Fabrizio Moro, boom di like per la foto a petto nudo, I fan: “Così ci fai venire un coccolone, già fa caldo”

In attesa di poterlo rivedere su un palco con un concerto live che per Fabrizio Moro rappresenta la parte più bella del suo lavoro, i fans del cantautore romano si accontentano di ammirare la sua bellezza nelle foto che condivide sui social. Pur amando il contatto fisico con i fans con cui ha un rapporto morboso, Moro ha cominciato ad usare sempre di più i social dove condivide spesso momenti della sua quotidianità. In questo bollente giovedì di fine luglio, Moro ha così pubblicato la foto che vedete qui in alto e che ha letteralmente fatto impazzire i fans.

“Fabrizio già fa caldo”, scrive una fan. “Così ci fai venire un coccolone“, aggiunge un’altra. “Ho un arresto cardiaco”, ha aggiunto un’altra fan citando il titolo di una canzone contenuta nell’album di Moro “Figli di nessuno”. E ancora: “Ci vuoi morte”, “Guarda che già fa caldo”, “Che bono”, “I ventenni muti”, “Tu sai come far girare la testa” e così via.

Lo stesso effetto l’aveva fatta la foto che vedete qui in alto in cui, con un look total black mentre passeggiava per la Puglia, ha scatenato i commenti del suo pubblico.