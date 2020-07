Dwayne Johnson, “The Rock” star di Instagram: l’ex wrestler fra i più pagati

Dwayne Johnson, meglio conosciuto come “The Rock”, è fra le star più pagate su Instagram. Lo rivela una statistica dell’agenzia di marketing Hopper HQ, qual è il segreto del suo successo in Rete.

L’impresa più grande, per uno che lotta di mestiere, è abbandonare il ring. Di fatto, un lottatore è sempre messo alle corde: dalla vita, dalle sue esigenze e dagli imprevisti che capitano, bisogna saper incassare ma anche essere capaci di reagire al momento giusto per evitare di finire ko perchè non c’è rivincita. Lo sa bene l’ex wrestler Dwayne Johnson, meglio conosciuto come “The Rock”, un soprannome che deriva dal nome di suo padre sul ring, Rocky Johnson. Da questo l’esigenza di andare oltre, così Rocky Maivia – come si faceva chiamare inizialmente – è diventato un’impresa.

Lottare sì, ma solo se ne vale la pena: allora via con i film, gli sponsor e i post su Instagram. Infatti “The Rock” risulta essere fra le star più pagate su Instagram nel 2020. Secondo la speciale classifica stilata dall’agenzia di marketing Hopper HQ, l’ex wrestler è nella top ten dei vip più remunerativi superando anche la reginetta Kylie Jenner. Nel dettaglio: 190 milioni di followers, fino a 890mila euro per un singolo post. Numeri impressionanti che vanno inclusi nei guadagni – da nababbo – che gli garantiscono le diverse partecipazioni a film e altre sponsorizzazioni. Senza contare la credibilità del suo marchio di Tequila Teremana, che promuove (fra le altre cose) sempre sui social.

The Rock, da icona del cinema a influencer: quanto guadagna l’ex lottatore

Un vero e proprio “uomo bancomat”, ma cosa c’è alla base del suo successo? Sicuramente è un personaggio particolarmente incisivo e il fisico c’entra in parte, tutto il resto lo fa il suo team di esperti che cura nel dettaglio l’immagine di una vera e propria icona in grado di far diventare un evento speciale anche i suoi allenamenti. Proprio questa sua natura itinerante, che lo porta – sia per lavoro che per piacere – a spostarsi spesso, incuriosisce i fan che restano ammaliati dal suo lavoro e dal modo in cui Johnson si approccia alle particolarità della vita.

Non mancano i rimandi ai suoi film: numerosi, infatti, sono i trailer – insieme a contributi speciali e backstage – delle opere che lo hanno visto protagonista al cinema e in tivù, aggiungete poi la sua proverbiale ironia nei video in diretta che propone saltuariamente e il gioco è fatto. Anzi, il guadagno. Chi sa ridere (e sorprendere) è il padrone del mondo, anche grazie ai social network.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Instagram | Quanto guadagnano gli influencer? Svelate cifre da capogiro